Aktakuzë ndaj ish-drejtorit të Shërbimit për Punë të Përgjithshme dhe Përbashkëta, dëmtoi buxhetin e shtetit me rreth 8 milionë denarë
Prokuroria Publike njofton se pas kryerjes së hetimeve, një prokuror publik nga Zyra e Prokurorit Publik Themelor në Shkup ngriti aktakuzë kundër ish-drejtorit të Shërbimit të Punëve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta të Qeverisë për veprën penale të vazhdueshme "Shpërdorim i pozitës dhe autoritetit zyrtar" sipas nenit 353 paragrafi 4 në lidhje me paragrafin 1, si dhe "Falsifikim i dokumentit zyrtar" sipas nenit 361 paragrafi 1 të Kodit Penal.
"I akuzuari, në periudhën nga 03.07.2021 deri në mars 2024, ka keqpërdorur pozitën e tij zyrtare si drejtor, ka tejkaluar autoritetin e tij zyrtar dhe, pa asnjë bazë për ta dërguar në një udhëtim zyrtar jashtë vendit, ka nënshkruar vendime udhëtimi dhe urdhra udhëtimi për veten dhe disa punonjës të Shërbimit të Punëve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta. Për nevoja private dhe pa asnjë bazë, ai ka përdorur aeroplanin qeveritar Learjet 60, ndërsa gjatë udhëtimeve, pagesat janë bërë nga llogaria e Shërbimit të Punëve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta për arsye të ndryshme. Përveç kësaj, për shërbime hoteliere dhe ushqimore, i pandehuri ka përdorur në mënyrë të paarsyeshme fonde nga karta zyrtare e lëshuar në emrin e tij. Në këtë mënyrë, ai dëmtoi Buxhetin e Shërbimit për një shumë të konsiderueshme totale prej 2,562,139 denarë".
"Në periudhën nga 27.10.2023 deri më 14.06.2024, ai nuk e kreu detyrën e tij zyrtare me qëllim të përfitimit material për një tjetër, pra për pilotin e punësuar nga Shërbimi. Edhe pse ai personalisht mori pjesë në takimin "Flight Safety Atlanta" dhe u informua se piloti, edhe me trajnim shtesë, nuk do të përmbushte standardet e pranueshme të kërkuara për të fluturuar me Learjet 60, ai nuk e detyroi pilotin të rimbursonte kostot e trajnimit në përputhje me Marrëveshjen e Punësimit dhe nuk e njoftoi sektorin kompetent për ndërprerjen e punësimit të tij. Piloti vazhdoi të merrte pagë për pozicionin e kapiten-komandantit të një avioni, dhe me këtë abuzim të pozicionit të tij zyrtar, i akuzuari shkaktoi dëm në Buxhetin prej 5,431,624 denarë".
"I akuzuari kreu veprën penale të Falsifikimit të Dokumentit Zyrtar në procedurat e prokurimit publik për qiranë e automjeteve për transportin e delegacioneve dhe për transportin e civilëve nga Republika Islamike e Afganistanit në vend. Të gjitha kontratat u lidhën me të njëjtën kompani qiraje makinash nga Shkupi, dhe në dokumentet zyrtare - deklaratat mbi mungesën e konfliktit të interesit, i akuzuari futi të dhëna të rreme se nuk kishte interes privat në zbatimin e prokurimit publik ose ndonjë përfitim material ose jomaterial. Në të kundërt, duke filluar nga periudha para përfundimit të prokurimit publik, gjatë dhe pas përfundimit të mandatit të tij, ai dhe bashkëshortja e tij përdorën automjete nga e njëjta kompani pa kompensim për udhëtime në vend dhe jashtë vendit".
"Në këtë seksion, u iniciua edhe një hetim kundër pronarit të personit juridik për një vepër penale - Ryshfet sipas nenit 358 paragrafi 1 në lidhje me nenin 45 të Kodit Penal. Megjithatë, nga provat e marra në procedurën hetimore, prokurori publik nuk përcaktoi se ai kishte ndonjë qëllim për të marrë një vendim të favorshëm në tenderët specifikë duke siguruar automjete pa kompensim për të akuzuarin tani. Për këto arsye, prokurori publik lëshoi një Urdhër për ndërprerjen e procedurës hetimore për këtë person", thonë nga Prokuroria.