Nga strehimi te kujdesi shëndetësor - për çka shqetësohen më së shumti evropianët?
A është ekonomia, strehimi, imigracioni apo kujdesi shëndetësor shqetësimi më i madh me të cilin përballet vendi juaj?
Kjo varet nga vendi ku jetoni në Evropë, shkruan euronews.
Evropa po përballet me një sërë sfidash që lidhen me sigurinë gjeopolitike, vështirësitë ekonomike dhe presionet mjedisore, duke shkaktuar shqetësime të mëdha te qytetarët në vende të ndryshme të kontinentit.
Një sondazh i realizuar nga YouGov në gjashtë shtete evropiane tregon se nuk ekziston një çështje e vetme që dominon opinionin publik në të gjithë Evropën. Në vend të kësaj, shqetësimet kryesore ndryshojnë nga njëri vend në tjetrin, duke reflektuar prioritetet dhe sfidat lokale.
Megjithatë, ekonomia mbetet një nga temat më të rëndësishme për shumicën e qytetarëve evropianë, krahas shqetësimeve për sigurinë, migracionin dhe ndryshimet klimatike.
Ku renditet ekonomia si shqetësimi kryesor?
Shqetësimet ekonomike vazhdojnë të jenë ndër problemet kryesore për qytetarët në disa prej ekonomive më të mëdha të Evropës.
Sipas sondazhit, 47 për qind e të anketuarve në Francë dhe 44 për qind e atyre në Gjermani e renditën ekonominë ndër dy shqetësimet më të mëdha me të cilat përballen vendet e tyre.
Në të dyja shtetet, imigracioni u rendit gjithashtu si një nga çështjet më të rëndësishme, duke zënë vendin e dytë në listën e shqetësimeve. Ai u përmend nga 27 për qind e pjesëmarrësve në Francë dhe 26 për qind në Gjermani.
Të dhënat tregojnë se, pavarësisht dallimeve mes vendeve, presionet ekonomike mbeten një nga faktorët kryesorë që ndikojnë në perceptimin e qytetarëve evropianë për sfidat me të cilat përballen shoqëritë e tyre.
Strehimi, shqetësimi më i madh në Spanjë
Në Spanjë, shqetësimi kryesor i qytetarëve lidhet me një çështje tjetër tepër të ndjeshme: strehimin.
Sipas sondazhit, 49 për qind e të anketuarve e renditën strehimin ndër dy problemet më të mëdha me të cilat përballet vendi, duke e bërë atë çështjen me nivelin më të lartë të shqetësimit në mesin e gjashtë shteteve evropiane të analizuara.
Pas strehimit, në listën e shqetësimeve kryesore u renditën kujdesi shëndetësor dhe ekonomia, të cilat secila u përmendën nga 25 për qind e pjesëmarrësve.
Të dhënat tregojnë se kriza e përballueshmërisë së banesave është kthyer në një nga sfidat më të mëdha sociale në Spanjë, duke tejkaluar edhe shqetësimet tradicionale për ekonominë.
Këto rezultate pasqyrojnë krizën e strehimit që ka qenë në qendër të debatit politik në Spanjë gjatë vitit të fundit.
Të dhënat nga Instituti Kombëtar i Statistikave të Spanjës (INE) tregojnë se çmimet e banesave u rritën me rreth 13 për qind në bazë vjetore në fund të vitit 2025.
Kjo përfaqësonte rritjen më të shpejtë të çmimeve të pronave në Spanjë në disa vite dhe një nga normat më të larta të rritjes së tregut të banesave në të gjithë Evropën.
Rritja e kostove të blerjes dhe qirasë ka shtuar presionin mbi familjet spanjolle dhe ka bërë që strehimi të kthehet në një nga shqetësimet kryesore të qytetarëve.
Italianët të shqetësuar për kujdesin shëndetësor
talia, ndërkohë, ishte i vetmi vend i përfshirë në sondazh ku kujdesi shëndetësor u rendit si shqetësimi kryesor i qytetarëve.
Rreth 43 për qind e të anketuarve e përmendën shëndetin dhe sistemin shëndetësor ndër dy problemet më të mëdha me të cilat përballet vendi, duke i vendosur ato përpara ekonomisë dhe imigracionit.
Ky rezultat vjen në një kohë kur sistemi publik shëndetësor në Itali po përballet me presione gjithnjë e më të mëdha, për shkak të mungesës së personelit mjekësor, rritjes së kërkesës për shërbime dhe plakjes së vazhdueshme të popullsisë.
Sipas raportimeve të mëparshme të Euronews, Italia përballet me një mungesë të konsiderueshme të personelit shëndetësor, me një deficit të vlerësuar prej rreth 175 mijë infermierësh.
Pagat e ulëta, ngarkesa e lartë e punës dhe mundësitë e kufizuara për avancim profesional kanë ndikuar në largimin e shumë profesionistëve të trajnuar të shëndetësisë drejt vendeve të tjera evropiane, duke shtuar presionin mbi sistemin publik shëndetësor të vendit.
Danimarka dallon nga vendet e tjera
Danimarka ishte i vetmi vend në sondazh ku ekonomia, strehimi dhe kujdesi shëndetësor nuk u renditën si shqetësimet kryesore të qytetarëve.
Në vend të tyre, terrorizmi ndërkombëtar ose kërcënimet e agresionit, si dhe ndryshimet klimatike, u renditën në krye të listës së shqetësimeve.
Të dyja çështjet u përmendën nga 27 për qind e të anketuarve si problemet më të mëdha me të cilat përballet vendi.
Pas tyre u rendit imigracioni me 24 për qind, ndërsa shqetësimet për kujdesin shëndetësor dhe ekonominë morën përqindje më të ulëta krahasuar me vendet e tjera të përfshira në sondazh. /Telegrafi/