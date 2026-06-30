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Gjatë një operacioni kundër korrupsionit në Irak, në shtëpinë e deputetes Hind al-Abbasi u gjetën 57 milionë dollarë kesh, 27 kilogramë ar i pastër dhe të brendshme prej ari

Gjatë një aksioni kundër korrupsionit në Irak, autoritetet raportohet se kanë zbuluar një sasi të madhe parash dhe pasurie në pronën e deputetes irakiane Hind al-Abbasi.

Sipas raportimeve, gjatë kontrollit në banesën e saj janë gjetur rreth 57 milionë dollarë amerikanë në para të gatshme, 27 kilogramë ar i pastër, si dhe një palë të brendshme të punuara me ar, shkruajnë mediat.

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Zbulimi është bërë në kuadër të një operacioni më të gjerë të autoriteteve irakiane kundër korrupsionit, i cili ka përfshirë hetime ndaj disa zyrtarëve dhe figurave politike.

Hind al-Abbasi, deputete në parlamentin irakian, është përfshirë në hetime lidhur me dyshime për pasuri të pajustifikuara, ndërsa autoritetet po vazhdojnë verifikimin e burimit të këtyre pasurive.

Rasti ka shkaktuar reagime të shumta në Irak, një vend që prej vitesh përballet me probleme të theksuara të korrupsionit dhe keqpërdorimit të fondeve publike. /Telegrafi/

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