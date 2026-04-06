Aksidenti që për pak i mori jetën: Sot është një nga gratë më të njohura në botë
Ikona e muzikës latine kaloi një nga momentet më të vështira të jetës, por me forcë dhe besim arriti të sfidojë çdo parashikim dhe të vazhdojë rrugëtimin e saj
Historitë jetësore të yjeve të mëdhenj shpesh duken glamuroze dhe pa brenga, por pas dritave të skenës shpesh fshihen momente të vështira, beteja dhe vendime që ndryshojnë gjithçka. Pikërisht një rrugëtim të tillë ka pasur edhe Gloria Estefan, gruaja që nga një vajzë e vogël nga Havana arriti të bëhet ikonë botërore e muzikës. Ajo konsiderohet edhe si një nga figurat që e solli muzikën latine në tregun global, duke hapur rrugë për shumë artistë të tjerë.
Fillimi mes dy botëve
E lindur në Havana, si fëmijë u shpërngul me familjen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nisi një jetë krejtësisht të re. Pikërisht ky kombinim i rrënjëve latine dhe jetës amerikane formësoi stilin e saj muzikor dhe e bëri të dallueshme në mbarë botën. Në fillim të karrierës, ajo u bë pjesë e grupit “Miami Sound Machine”, që shpejt fitoi famë me ritmet latine dhe pop.
Një nga momentet më të rëndësishme në jetën e saj ishte njohja me Emilio Estefan, muzikant dhe producent që do të bëhej partneri i saj i jetës dhe mbështetja më e madhe. Ata u martuan në vitin 1978 dhe martesa e tyre zgjat prej më shumë se katër dekadash, një nga më të qëndrueshmet në industrinë e muzikës.
Së bashku kanë dy fëmijë, Najib dhe Emily, të cilët kanë ndjekur traditën familjare dhe janë përfshirë në muzikë dhe art, transmeton Telegrafi.
Karrierë për të cilën shumëkush ëndërron
Gloria Estefan sot renditet ndër artistet më të suksesshme të të gjitha kohërave. Ajo ka shitur mbi 90 milionë albume në mbarë botën dhe ka fituar shtatë çmime Grammy Awards, duke lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e muzikës. Hitet si “Conga”, “Rhythm Is Gonna Get You” dhe “Don’t Wanna Lose You” u bënë himne ndërkombëtare dhe ndikuan fuqishëm në pop-kulturë.
Aksidenti që mund të ndryshonte gjithçka
Megjithatë, jeta e saj u shënua edhe nga një aksident i rëndë trafiku në vitin 1990, gjatë një turneu në Pennsylvania. Në momentin kur po pushonte në autobus, një kamion goditi mjetin dhe shkaktoi një përplasje të rëndë.
Pasojat ishin serioze: ajo pësoi dëmtime të rënda në shtyllën kurrizore dhe iu nënshtrua një operacioni kompleks për stabilizimin e saj. Rikuperimi ishte i gjatë dhe i pasigurt.
“Qëndroja e shtrirë në dyshemenë e autobusit dhe përpiqesha të ngrihesha, por nuk mundesha. Dhimbja ishte e fortë, por më jepte shpresë, sepse e dija që nëse do të ishte dëmtuar palca kurrizore, nuk do të ndjeja asgjë”, ka treguar ajo më vonë.
Mjekët kishin dyshime nëse do të mund të kthehej ndonjëherë në skenë, por historia e saj mori një drejtim krejt tjetër.
Kthim më e fortë se kurrë
Pavarësisht parashikimeve të zymta, Gloria Estefan nuk u dorëzua. Me përkushtim të jashtëzakonshëm dhe vullnet të fortë, ajo arriti të rikthehej në skenë. Albumi i saj “Into the Light” u bë simbol i këtij rikthimi dhe i forcës së saj shpirtërore.
Gjatë gjithë ngritjeve dhe rënieve, familja mbeti mbështetja e saj kryesore. Pikërisht kjo bazë e fortë i mundësoi të përballojë momentet më të vështira dhe të vazhdojë përpara.
Sot, edhe në moshë të pjekur, ajo mbetet aktive në muzikë, në projekte artistike dhe në aktivitete humanitare, duke qenë një zë i rëndësishëm për komunitetin latin dhe më gjerë.
Historia e saj nuk është vetëm histori suksesi, por edhe e guximit, besimit dhe forcës për t’u ngritur sërish pas rënieve më të mëdha. Për këtë arsye, ajo vazhdon të frymëzojë breza të tërë në mbarë botën. /Telegrafi/