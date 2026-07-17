ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Mbrëmë në orën 20:00, në SPB-në e Manastirit u raportua se në zonën e fshatit Podmol, Prilep, është gjetur një traktor i përmbysur, i drejtuar më parë nga M.T. (54) nga fshati Kanatlarci.

Nga lëndimet e marra, M.T. ka ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa vdekjen e ka konfirmuar një mjek nga Shërbimi i Menjëhershëm Mjekësor i Prilepit.

Me urdhër të prokurorit publik, trupi është dorëzuar për autopsi, ndërsa inspekt është kryer nga ekipi i inspektimit të SPB Prilep.

Kronikë e ZezëMaqedonia e VeriutLajme