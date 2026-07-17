Aksident tragjik në Prilep, përmbyset traktori, humb jetën një 54-vjeçar
Mbrëmë në orën 20:00, në SPB-në e Manastirit u raportua se në zonën e fshatit Podmol, Prilep, është gjetur një traktor i përmbysur, i drejtuar më parë nga M.T. (54) nga fshati Kanatlarci.
Nga lëndimet e marra, M.T. ka ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa vdekjen e ka konfirmuar një mjek nga Shërbimi i Menjëhershëm Mjekësor i Prilepit.
Me urdhër të prokurorit publik, trupi është dorëzuar për autopsi, ndërsa inspekt është kryer nga ekipi i inspektimit të SPB Prilep.
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