Aksident trafiku në Shkup, lëndohet një çiklistë
Më 19.03.2026 në SPB Shkup u njoftua se në orën 12:50 në rrugën „Bllagoja Stefkovski“, në dalje të një pike furnizimi me karburant, një automjet pasagjerësh ka goditur një biçikletë të drejtuar nga B.A. (20) nga Shkupi.
Sipas njoftimit, pas aksidentit, drejtuesi i automjetit i ka ofruar ndihmë çiklistit B.A., ndërsa pasi të dy janë larguar nga vendi i ngjarjes, B.A. ka ndjerë dhimbje dhe është dërguar në Spitalin e Përgjithshëm të Qytetit „Shën Naum i Ohrit“, ku i janë konstatuar lëndime të rënda trupore. Po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit./Telegrafi/
