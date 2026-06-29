Aksident trafiku në rrugën Shkup–Veles, lëndohet një 54-vjeçar
MPB njofton se në rrugën ka ndodhur aksident rrugor ndërmjet ndërmjet një automjeti dhe një mopedi.
"Më 28.06.2026, rreth orës 08:40, në SPB Shkup u njoftua se në rrugën rajonale Shkup–Veles ka ndodhur aksident rrugor ndërmjet një automjeti të udhëtarëve „Volksvagen Golf“ me targa të Shkupit, i drejtuar nga G.S. (75) nga Shkupi dhe një mopedi „Hamaçi“ me targa të Shkupit, i drejtuar nga T.T. (54) nga Shkupi.
Nga ky aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar drejtuesi i mopedit, të cilat janë konstatuar në Institucionin e Shëndetit Publik „Shën Naum i Ohrit“ në Shkup.
Një ekip hetimor i SPB Shkup ka bërë këqyrje të vendit të ngjarjes", thonë nga MPB./Telegrafi/
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