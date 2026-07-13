ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

MPB njofton se ka ndodhur një aksident trafiku në rrugën rajonale Krushevë–Prilep, në të cilën është lënduar një person.

"Më 12.07.2026, ora 16:26, në SPB Krushevë u njoftua se në rrugën rajonale Krushevë–Prilep, në vendin e quajtur "Kthesa e Dyfishtë", kishte ndodhur një aksident trafiku ndërmjet një automjeti të tipit "Ford" me targa të Prilepit, i drejtuar nga R.T. (61) nga fsh. Zhitoshë, komuna e Dollnenit dhe një motoçiklete "Hamaçi", pa targa regjistrimi, e drejtuar nga M.B. (26), gjithashtu nga fsh. Zhitoshë, komuna e Dollnenit.

M.B. me automjetin e Ndihmës së Shpejtë të Krushevës u transportua në Spitalin e Përgjithshëm të Prilepit, ku iu konstatuan lëndime të rënda trupore. Këqyrjen e vendit të ngjarjes e kreu ekipi hetimor i NJPB Krushevë", thonë nga MPB./Telegrafi/

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