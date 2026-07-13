Aksident trafiku në rrugën rajonale Krushevë–Prilep, lëndohet një person
MPB njofton se ka ndodhur një aksident trafiku në rrugën rajonale Krushevë–Prilep, në të cilën është lënduar një person.
"Më 12.07.2026, ora 16:26, në SPB Krushevë u njoftua se në rrugën rajonale Krushevë–Prilep, në vendin e quajtur "Kthesa e Dyfishtë", kishte ndodhur një aksident trafiku ndërmjet një automjeti të tipit "Ford" me targa të Prilepit, i drejtuar nga R.T. (61) nga fsh. Zhitoshë, komuna e Dollnenit dhe një motoçiklete "Hamaçi", pa targa regjistrimi, e drejtuar nga M.B. (26), gjithashtu nga fsh. Zhitoshë, komuna e Dollnenit.
M.B. me automjetin e Ndihmës së Shpejtë të Krushevës u transportua në Spitalin e Përgjithshëm të Prilepit, ku iu konstatuan lëndime të rënda trupore. Këqyrjen e vendit të ngjarjes e kreu ekipi hetimor i NJPB Krushevë", thonë nga MPB./Telegrafi/