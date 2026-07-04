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Një djalë 15-vjeçar u plagos rëndë pasi u godit nga një makinë ndërsa po ngiste biçikletën e tij në kryqëzimin midis bulevardit “Makedonski Prosvetiteli” dhe rrugës Dimitar Vlahov në Ohër, dhe shoferi i tij u largua nga vendi i aksidentit.

I mituri u dërgua menjëherë në Spitalin St. Erasmus, ku mjekët diagnostikuan lëndime të rënda.

Policia gjeti makinën “Volkswagen Tiguan” me targa të Ohrit, të cilën e drejtonte 65-vjeçari M.D. (65) nga Ohri.

Alkotesti tregoi se ai kishte 0.7 promil alkool në gjak.

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