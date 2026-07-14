Aksident në Gremnik të Klinës: Humbi jetën pas rrokullisjes me traktor
Një person ka humbur jetën si pasojë e një vetaksidenti me traktor që ka ndodhur sot në fshatin Gremnik të Komunës së Klinës.
Zëdhënësi i Policisë në rajonin e Pejës, Fadil Gashi, njoftoi se aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:55.
Ai tha se viktima, derisa ishte duke lëvizur me traktor, është rrokullisur, me ç’rast ka pësuar lëndime të rënda.
“Mjeku kujdestar e ka konstatuar vdekjen në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngjarjes janë të gjitha njësitë kompetente dhe mjekësia ligjore. Trupi i pajetë i viktimës, me urdhër, është dërguar në obduksion”, tha Gashi.
Njësitë kompetente po merren me zbardhjen e rrethanave të aksidentit.
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