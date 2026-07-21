Aksdient trafiku në Koçan, humb jetën një çiklist
MPB njofton se ka ndodhur një aksident trafiku në rrugën lokale Koçan – Diga Gratçe, në të cilën ka humbur jetën një çiklist.
"Më 20.07.2026, rreth orës 15:30, në SPB Koçan u njoftua se në rrugën lokale Koçan – Diga Gratçe kishte ndodhur aksident rrugor ndërmjet një automjeti "Skoda" me targa të Koçanit, drejtuar nga I.B. (51) nga Koçani dhe një biçiklete të drejtuar nga D.Gj. (65) nga Koçani.
Si pasojë e plagëve të marra, çiklisti ka ndërruar jetë në vendngjarje, ndërsa mjeku i Ndihmës së Shpejtë në Koçan ka konstatuar vdekjen e tij.
Me urdhër të prokurorit publik, trupi i të ndjerit u dërgua në Institutin e Mjekësisë Ligjore për autopsi.
Prokurori publik dhe ekipi hetimor i SPB Koçan kanë bërë këqyrje të vendit të ngjarjes", thonë nga MPB./Telegrafi/