Akademia e Shkencave e Shqipërisë në mbështetje të studentëve shqiptarë në Shkup: Arsimi në gjuhën amtare, e drejtë themelore
Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka reaguar lidhur me protestat e fundit të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, duke shprehur mbështetjen e saj për kërkesat e tyre për arsimim në gjuhën amtare.
Në një njoftim publik, Akademia thekson se studentët shqiptarë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup kanë zhvilluar ditët e fundit një seri protestash paqësore, si brenda hapësirave universitare ashtu edhe në ambiente publike të qytetit, për të artikuluar kërkesat e tyre legjitime.
Sipas këtij institucioni shkencor, përmes këtyre tubimeve studentët kërkojnë respektimin e një të drejte themelore: arsimimin në gjuhën shqipe në të gjitha nivelet, si dhe sigurimin e një përfaqësimi të drejtë dhe përmirësim të kushteve të studimit.
Akademia vlerëson se këto zhvillime rikthejnë në vëmendje një çështje thelbësore për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut – garantimin real të barazisë dhe zbatimin e të drejtave kushtetuese, në përputhje me standardet evropiane për përdorimin e gjuhës.
“Arsimi në gjuhën amtare është një shtyllë e rëndësishme për ruajtjen dhe zhvillimin e identitetit kombëtar”, thuhet në reagim, ku njëkohësisht nënvizohet nevoja që përdorimi i gjuhës shqipe të jetë i lirë, legjitim dhe pa pengesa në institucionet arsimore.
Në përfundim, Akademia e Shkencave e Shqipërisë shpreh solidaritetin e saj me studentët shqiptarë, duke e cilësuar përpjekjen e tyre si të drejtë dhe legjitime, në funksion të mbrojtjes së të drejtave themelore dhe të barazisë në arsim.