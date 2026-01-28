“Ai nuk është vetëm trajner, riprogramon mënyrën se si e shohim futbollin” –Sane flet për ndikimin e jashtëzakonshëm të Guardiolës
Leroy Sané ka folur hapur për rikthimin e tij të “vërtetë në shtëpi” në Etihad Stadium, duke lavdëruar trajnerin që “ri-programoi” mënyrën e tij të të kuptuarit të futbollit.
Sulmuesi i Galatasaray do të kthehet në Manchester të mërkurën për një ndeshje vendimtare në Ligën e Kampionëve, duke pranuar se megjithëse mbetet i afërt me ish-shokët e skuadrës, kërkesat taktike të Pep Guardiolës janë ato që kanë formuar vërtet karrierën e tij.
Në një intervistë për BBC Sport para ndeshjes evropiane, sulmuesi e përshkroi Guardiolën si “arkitektin përfundimtar të futbollit modern”.
Sane shpjegoi se arsimi intensiv që mori në Etihad Campus e shndërroi nga një talent i papërpunuar në një sulmues elitë, të aftë të konkurrojë në nivelet më të larta.
“Pep të tregon një sport krejt tjetër. Kërkesat e tij taktike janë të pandërprera, por ai nuk më stërviti vetëm — ai më zhvilloi. U largova nga udhëheqja e tij si një lojtar shumë më i plotësuar seç mund ta kisha imagjinuar ndonjëherë”, deklaroi gjermani.
Sulmuesi i Galatasaray shtoi se trajneri “ri-programoi plotësisht trurin tim futbollistik,” një proces që kulmoi me fitimin e çmimit PFA Young Player of the Year në sezonin 2017-18, moment që ai e përshkruan si kohën kur “vërtet u shfaqa në skenën botërore”. /Telegrafi/