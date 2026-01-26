Agjentët e ICE vranë dy persona, a mund të mbahen penalisht përgjegjës?
Agjentët e Zbatimit të Ligjit për Imigracionin dhe Doganat në SHBA qëlluan dhe vranë dy shtetas amerikanë në veprime të ndara në Minneapolis këtë muaj, si pjesë e masave të ashpra të presidentit Donald Trump kundër imigracionit.
Zyrtarët vendorë kanë kundërshtuar pretendimet e zyrtarëve të administratës se të shtënat ishin akte vetëmbrojtjeje, duke cituar video të kalimtarëve që duket se bien ndesh me rrëfimet e qeverisë.
Çfarë ndodhi?
Një oficer i ICE- qëlloi 37-vjeçaren Renee Good në veturën e saj më 7 janar.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare tha se oficeri kishte qëlluar "për qëllime mbrojtëse" pasi Good u përpoq ta shtypte, megjithëse videot online të të shtënave të verifikuara nga Reuters hedhin dyshime mbi narrativën e qeverisë.
Agjentët e ICE qëlluan 37-vjeçarin Alex Pretti në një incident të veçantë më 24 janar.
DHS tha se Pretti iu afrua me një pistoletë dhe i rezistoi dhunshëm përpjekjeve për ta çarmatosur, megjithëse videot e kalimtarëve të verifikuara nga Reuters tregojnë Prettin - për të cilin shefi i policisë së Minneapolis, Brian O'Hara, tha se mbante një pistoletë ligjërisht - duke mbajtur një telefon ndërsa përpiqet të ndihmojë protestuesit të cilët agjentët i shtynë përtokë.
Çfarë thotë ligji?
Ligji i Minnesotas për përdorimin e forcës i lejon policisë shtetërore të përdorë forcë vdekjeprurëse vetëm nëse oficerët besojnë se kjo ishte e nevojshme për të mbrojtur veten ose të tjerët nga vdekja ose dëmtimet serioze.
Ligji federal ka një standard të ngjashëm, duke lejuar përdorimin e forcës vdekjeprurëse kur një oficer do të kishte arsye të besueshme për të besuar se një person përbënte një kërcënim të menjëhershëm për vdekje ose lëndim serioz.
A mund të ndiqen penalisht zyrtarët?
Agjentët federalë në përgjithësi janë imunë nga ndjekja penale shtetërore për veprimet e ndërmarra si pjesë e detyrave të tyre zyrtare.
Imuniteti zbatohet vetëm kur veprimet e një oficeri janë autorizuar sipas ligjit federal dhe kanë qenë të nevojshme dhe të përshtatshme.
Nëse Minnesota do të ngrinte akuza ndaj agjentëve, ata mund të kërkonin ta çonin çështjen në gjykatën federale dhe të argumentonin se janë imunë nga ndjekja penale, shkruan Reuters.
Për të fituar, shteti do të duhej të tregonte se veprimet e tyre ishin jashtë detyrave të tyre zyrtare ose ishin objektivisht të paarsyeshme ose qartësisht të paligjshme.
Nëse një gjyqtar vendoste se një oficer ishte imun, çështja do të pushohej dhe shteti nuk do të ishte në gjendje ta akuzonte përsëri.
A mund të ngrenë padi prokurorët ndaj agjentëve?
Prokurorët federalë mund të ngrenë akuza ndaj oficerëve të zbatimit të ligjit për të shtëna fatale, por standardi është shumë i lartë dhe akuzat janë të rralla.
Prokurorët do të duhet të tregojnë se një oficer e dinte se sjellja e tij ishte e paligjshme ose veproi me shpërfillje të pamatur të kufijve kushtetues të autoritetit të tij, gjë që është e vështirë të provohet në gjykatë.
Administrata Trump deri më tani i ka mbrojtur veprimet e oficerëve.
Çfarë mbrojtjesh do të kishin agjentët e ICE?
Përveç imunitetit federal, agjentët mund të argumentonin se veprimet e tyre ishin të arsyeshme sipas Kushtetutës, se ata vepruan në vetëmbrojtje ose se nuk vepruan me qëllim për të dëmtuar ose vrarë viktimat.
A mund të ngrenë padi familjet e viktimave?
Zyrtarët federalë janë imunë nga paditë civile, përveç nëse sjellja e tyre shkel qartë një të drejtë kushtetuese të përcaktuar qartë.
Ky standard ligjor, i njohur si imunitet i kualifikuar, është bërë një mjet shumë efektiv për mbrojtjen e oficerëve të policisë të akuzuar për përdorim të forcës së tepërt.
Megjithatë, viktimat mund të padisin qeverinë federale për kompensim.
Kjo mbulohet nga Akti Federal i Kërkesave për Dëmshpërblim të vitit 1946, një përjashtim nga një doktrinë ligjore e quajtur imunitet sovran që zakonisht mbron qeverinë federale nga paditë.
Paditësi zakonisht pretendon se një punonjës qeveritar ka vepruar në mënyrë neglizhente ose të gabuar. Statuti do t'u lejonte anëtarëve të familjes së dikujt të vrarë nga ICE të kërkonin kompensim për vdekjen. /Telegrafi/