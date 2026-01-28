Aeroplanit i këputet një rrotë gjatë ngritjes nga Las Vegasi
Shikuesit e transmetimit të drejtpërdrejtë ndoqën me tronditje një fluturim të British Airways që transportonte qindra pasagjerë në Aeroportin Heathrow të Londrës, i cili humbi një nga rrotat gjatë një ngritjeje në Las Vegas.
Fluturimi BA274 i linjës ajrore, në bordin e një Airbus A350‑1000, humbi rrotën e pasme të djathtë ndërsa u rrëzua në pistën poshtë të hënën në mbrëmje.
Nuk u raportuan të lënduar nga incidenti, por një deklaratë e British Airways ka konfirmuar se mjeti po hiqet nga ekipet e mirwmbajtjes, transmeton Telegrafi.
Një transmetim i drejtpërdrejtë automatik i krijuar nga Flightradar24 kapi ngjarjen, ndërsa ekuipazhi i kabinës arriti në përfundimin pas shqyrtimit inxhinierik se nuk kishte arsye për të ndërprerë udhëtimin e fluturimit me destinacion Mbretërinë e Bashkuar, duke u ulur në mënyrë të sigurt në Heathrow në orën 14:28 të martën.
Shërbimet e emergjencës thuhet se ishin në gatishmëri ndërsa aeroplani u ul, si masë paraprake, por nuk ishin të nevojshme.
Shumica e aeroplanëve mbajnë tetë goma, dhe, sipas PYOK, një arsye për të pasur kaq shumë është për të vazhduar ngritjen dhe uljen në mënyrë të sigurt në rast se një gomë shpërthen ose humb.
Një rrezik i madh në humbjen e një rrote gjatë ngritjes është dëmtimi i pronës poshtë ose njerëzit që goditen prej saj, por nuk u raportuan lëndime.
"Siguria dhe mbrojtja janë baza e gjithçkaje që bëjmë dhe ne po i mbështesim autoritetet me hetimet e tyre", tha linja ajrore në një deklaratë për The Mirror.
Rrjeti i lajmeve të fluturimeve AIRLIVE ka raportuar se aeroplani është nxjerrë jashtë shërbimit ndërsa një rishikim vazhdon dhe po bëhen riparime. /Telegrafi/
Last night, while departing Las Vegas, British Airways flight BA274 lost one of its main landing gear wheels. The separation of the right, rear wheel from the A350-1000 was captured on our automated live stream at the airport. The flight continued for a safe landing in London. pic.twitter.com/kp2xlJYvwq
— Flightradar24 (@flightradar24) January 27, 2026