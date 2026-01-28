Aeroplani i NASA-s u përfshi nga flakët, pasi bëri një ulje dramatike ‘me bark’ në aeroportin e Teksasit
Disa pamje dramatike të publikuara thuhet se tregojnë flakë që dilnin nga fundi i një aeroplani kërkimor të NASA-s ndërsa ai bëri një ulje emergjente 'me bark' në një aeroport të Teksasit të martën.
Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, aeroplanii NASA-s WB-57 përjetoi një problem mekanik rreth orës 11:30 të mëngjesit, sipas zëdhënëses së agjencisë hapësinore, Bethany Stevens.
"Reagimi ndaj incidentit është duke vazhduar dhe i gjithë ekuipazhi është i sigurt në këtë kohë", kishte thënë Stevens në një deklaratë.
"Si me çdo incident, një hetim i plotë do të kryhet nga NASA për shkakun. NASA do të përditësojë njoftimet për publikun në mënyrë transparente ndërsa mbledhim më shumë informacion", shkroi ajo.
A mechanical issue with a high-altitude NASA research aircraft forced the vessel to touch down without its landing gear deployed on Tuesday, officials said. No injuries were reported. https://t.co/0godvxcrDM pic.twitter.com/ffkoU0gIOU
— ABC News (@ABC) January 28, 2026
Personeli i Departamentit të Zjarrfikësve të Hjustonit mbërriti në vendngjarje dhe i tha agjencisë lokale të lajmeve KTVU se kishte dy persona në bord gjatë kësaj përvoje të tmerrshme.
Pista u urdhërua të mbyllej derisa aeroplani të mund të hiqej, tha Drejtori i Aviacionit për Aeroportet e Hjustonit, Jim Szczesniak, i cili vuri në dukje se "ndihmësit e parë me një nënkontraktor ushtarak" gjithashtu iu përgjigjën vendit të ngjarjes.
Aeroplani - i cili është projektuar për të udhëtuar për periudha të gjata kohore nga niveli i detit në lartësi më të larta se 19,000 metra - "ka fluturuar në misione kërkimore që nga fillimi i viteve 1970", sipas NASA-s. /Telegrafi/