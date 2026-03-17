Aco Ristov është propozuar për kryetar të ri të KRRE-së
Aco Ristov, një inxhinier elektrik i diplomuar me përvojë të gjerë në menaxhim në sektorin e energjisë, hidroenergjinë, furnizimin me ujë, trajtimin e ujit, minierat dhe sistemet e infrastrukturës, është propozuar për kryetar të ri të Komisionit Rregullator për Energjetik.
Emërimi i tij vjen pas dorëheqjes së kryetarit të mëparshëm, Marko Bislimoski.
Ristov sot mori mbështetjen e shtatë anëtarëve të Komisionit parlamentar për Zgjedhjet dhe Emërimet, me dy vota "kundër" dhe asnjë abstenim. Propozimi për emërimin e tij duhet të konfirmohet në një seancë plenare.
Ristov, i cili është me origjinë nga Radovishi, shërbeu gjithashtu si kryetar i kësaj komune nga nëntori 2021 deri në tetor 2025.
Përveç Ristovit, për pozicionin e kryetarit të KRRE-së ka aplikuar edhe Shamil Rexhepi nga Tetova, magjistër i ekonomisë dhe i punësuar në KRRE që nga viti 2004.
Bislimoski dha dorëheqjen nga pozicioni i tij më 12 shkurt të këtij viti./Telegrafi/