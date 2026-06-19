Achraf Hakimi do të gjykohet për përdhunim, rasti kishte ndodhur më 2023 në Francë
Gjykata e Apelit në Francë ka konfirmuar se futbollisti i PSG-së dhe Marokut, Achraf Hakimi, do të dalë para gjykatës për rastin e përdhunimit, dhe data e fillimit të procesit ende nuk është përcaktuar.
Vendimi nga gjykata e apelit e Versajës u mor sot (e premte), disa orë para ndeshjes Marok-Skoci në Grupin C në Kupën e Botës.
Hakimi më parë paraqiti një ankesë kundër vendimit të gjyqtarit hetues të shkurtit, i cili pasoi rekomandimin e prokurorisë që çështja të shkonte në gjyq.
Lojtari mohon çdo shkelje. Akuza paraprake për përdhunim u ngritën kundër tij në mars të vitit 2023, pasi një grua 24-vjeçare raportoi se futbollisti e përdhunoi atë në shtëpinë e tij në periferi të Parisit.
🚨 Achraf Hakimi será juzgado por violación https://t.co/mwUDYxYqBP
— MARCA (@marca) June 19, 2026
Avokatja e prokurores, Rachel-Flore Pardo, tha se vendimi i gjykatës i sjell lehtësim dhe shpresë klientes së saj.
“Ndjej lehtësim që sistemi i drejtësisë e dëgjoi dhe se çështja e saj do të shqyrtohet në gjyq. Shpresa e saj është që ky gjyq do të ndihmojë gratë e tjera dhe do ta dobësojë më tej fortesën e mohimit dhe pandëshkueshmërisë që rrethon dhunën seksuale, përfshirë edhe në botën e futbollit të meshkujve", tha ajo në një deklaratë për AP.
Hakimi, në një mesazh të postuar në rrjetin X, pohoi se çështja nuk do të kishte ekzistuar nëse nuk do të ishte bërë e ditur.
“Drejtësia më pa në sy dhe më tha: ‘Nëse nuk do të ishe i famshëm, kjo çështje nuk do të kishte ndodhur kurrë’”, shkroi Hakimi.
La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »
J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient…
— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026
Ai shtoi se kishte heshtur për vite me radhë sepse besonte se dinjiteti, durimi dhe besimi në gjyqësor do të çonin në vendimin e duhur.
Avokatja e tij, Fanny Colin, tha se, sipas qëndrimit të mbrojtjes, elementë të shumtë të zbuluar gjatë hetimit do të çonin në çdo rast tjetër në pezullimin e procedurave. Ai gjithashtu pretendon se gjatë procesit u gjetën kontradikta dhe deklarata të pasakta të aplikantit. Një datë gjyqi nuk është njoftuar ende. /Telegrafi/