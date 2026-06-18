A zgjoheni me ndjesi shpimi gjilpërash në duar? Ja kur ka arsye për shqetësim
Mpirja e duarve pas zgjimit lidhet më shpesh me pozicionin e gjumit, por shkaku mund të jetë edhe sindroma e tunelit karpal, mungesa e vitaminave dhe neuropatia periferike.
Një ndjesi e pakëndshme shpimi gjilpërash, djegieje ose mpirjeje shpesh ndodh kur ushtrohet presion mbi një nerv dhe rrjedhja e gjakut zvogëlohet gjatë gjumit. Kjo mund të ndodhë nëse një person fle përmbys, me kyçin e dorës të përkulur ose me bërrylin e futur nën kokë ose trup. Në raste të tilla, shqetësimi është zakonisht i përkohshëm, por disa gjendje, të tilla si spondiloza cervikale dhe sindroma e daljes torakale, mund të rrisin rrezikun.
Një nga shkaqet më të zakonshme është sindroma e tunelit karpal, një gjendje në të cilën nervi median është i kompresuar në një kalim të ngushtë në kyçin e dorës. Mpirja, ndjesia e shpimit dhe dhimbja ndodhin më shpesh në gishtin e madh, tregues, të mesëm dhe një pjesë të gishtit unazor, dhe simptomat mund të jenë më të theksuara në mëngjes nëse kyçi i dorës ka qenë i përkulur ose i palëvizshëm për një kohë të gjatë.
Mungesa e vitaminave mund të shkaktojë gjithashtu çrregullime shqisore sepse ndikon drejtpërdrejt në funksionin nervor. Vitaminat B6, B12 dhe E janë veçanërisht të rëndësishme për transmetimin e impulseve nervore dhe mbrojtjen e mbështjellësve nervorë. Mpirja në duar dhe këmbë mund të jetë më e keqe në mëngjes, kur nivelet e vitaminës B janë më të ulëta.
Neuropatia periferike, ose dëmtimi i nervave jashtë trurit dhe palcës kurrizore, është një tjetër shkak i mundshëm. Përveç mpirjes, ajo mund të shkaktojë djegie, ndjesi shpimi gjilpërash, dhimbje dhe lëvizje të dëmtuar, dhe shoqërohet me diabet, abuzim me alkoolin, mungesë vitaminash, sëmundje të veshkave dhe të mëlçisë, çrregullime autoimune, hipotiroidizëm, helmim nga metalet e rënda dhe dëmtim të nervave.
Nëse problemi shfaqet herë pas here, shpesh zgjidhet pa pasoja. Megjithatë, këshilla mjekësore është e nevojshme kur mpirja është e rëndë ose ndodh çdo ditë, ndërsa mpirja e papritur e shoqëruar me dobësi, vështirësi në të folur, vështirësi në ecje ose konfuzion kërkon kujdes mjekësor urgjent.