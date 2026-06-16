A po ju dhembin sytë, po ju kruhen apo po ju lotojnë? Mund të mos jetë thjesht irritim
Nëse sytë tuaj shpesh ju dhembin, kruhen, ju lotojnë ose ndjeni sikur keni një kokërr rëre në sy, mund të mos jetë thjesht një acarim i përkohshëm. Këto simptoma mund të tregojnë sindromën e syrit të thatë, një nga problemet më të zakonshme të syve që i çon njerëzit te një oftalmolog.
Sindroma e syrit të thatë ndodh kur sytë nuk prodhojnë mjaftueshëm lot ose kur lotët nuk janë të cilësisë së mjaftueshme për të lagur siç duhet sipërfaqen e syrit. Edhe pse emri sugjeron që sytë janë thjesht të thatë, kjo gjendje mund të shkaktojë një sërë simptomash të pakëndshme dhe madje edhe dëmtim të përkohshëm të shikimit.
Cilat janë simptomat?
Simptomat e sindromës së syrit të thatë mund të ndryshojnë nga personi në person. Më të zakonshmet përfshijnë:
Djegie dhe skuqje të syve;
Kruarje;
Ndjesia e rërës ose e një trupi të huaj në sy;
Skuqje;
Ndjeshmëri ndaj dritës;
Shikim i turbullt që përmirësohet me pulsimin e syve;
Lodhje e syve;
Rritja e lotimit, e cila mund të duket paradoksale, por është pasojë e acarimit të syve.
Shumë njerëz habiten kur mësojnë se sytë e përlotur mund të jenë gjithashtu një shenjë e syrit të thatë. Kur sipërfaqja e syrit bëhet shumë e thatë dhe e irrituar, trupi mund të reagojë duke prodhuar lot të tepërt refleks që nuk arrijnë ta mbajnë syrin të lagësht për një kohë të mjaftueshme.
Pse ndodh sindroma e syrit të thatë?
Oftalmologët theksojnë se është një gjendje komplekse që mund të ketë disa shkaqe. Më shpesh ndodh për shkak të prodhimit të zvogëluar të lotëve ose avullimit shumë të shpejtë të tyre.
Rreziku rritet nga:
Shikim i zgjatur në ekranet e kompjuterit, telefonit celular dhe tabletit;
Qëndrimi në dhoma me ajër të kondicionuar ose të ngrohta;
Mbajtja e lenteve të kontaktit;
Plakja;
Ndryshimet hormonale, veçanërisht tek gratë;
Disa ilaçe, të tilla si antihistaminikë dhe disa antidepresivë;
Sëmundjet autoimune, të tilla si sindroma e Sjögren-it;
Sëmundjet dhe inflamacionet e qepallave që ndikojnë në cilësinë e filmit lotsjellës.
Mjekët paralajmërojnë se një shkaktar gjithnjë e më i zakonshëm është ekspozimi i tepërt ndaj ekraneve. Ndërsa punojmë në kompjuter ose përdorim një telefon celular, ne i mbyllim sytë më rrallë se zakonisht, duke bërë që lotët të avullojnë më shpejt nga sipërfaqja e syrit.
Kur duhet të vizitoni një mjek?
Sytë e thatë të rastit nuk janë shkak për shqetësim. Megjithatë, nëse simptomat vazhdojnë për javë të tëra, përsëriten shpesh ose ndërhyjnë në aktivitetet e përditshme, duhet të vizitoni një oftalmolog. Sindroma e syrit të thatë e patrajtuar mund të rrisë rrezikun e dëmtimit të sipërfaqes së syrit dhe infeksionit.
Si trajtohet?
Trajtimi varet nga shkaku dhe ashpërsia e simptomave. Në format më të lehta, lotët artificialë që lagin sipërfaqen e syrit janë shpesh të dobishëm. Është gjithashtu e dobishme të bëni pushime të rregullta gjatë punës në kompjuter, të pulisni sytë më shpesh dhe të shmangni drejtimin e ventilatorëve ose kondicionerëve në fytyrë. Në format më të rënda, mjeku mund të rekomandojë terapi shtesë që zvogëlojnë inflamacionin dhe përmirësojnë cilësinë e filmit lotsjellës.
Edhe pse sindroma e syrit të thatë shpesh konsiderohet një problem i vogël, simptomat afatgjata mund të dëmtojnë ndjeshëm cilësinë e jetës. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të njihen shenjat herët dhe të kërkohet këshilla profesionale nëse simptomat vazhdojnë.