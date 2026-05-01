A mund të jetë përgjumja shenjë e problemeve me veshkat?
Lodhja e vazhdueshme, sidomos kur shoqërohet me ënjtje, ndryshime në urinim ose tension të lartë, mund të jetë sinjal për kontroll mjekësor
Ndonjëherë lodhja dhe nevoja për gjumë duken të parrezikshme. Shpesh ua atribuojmë stresit, gjumit jo të mirë ose lodhjes së përditshme. Megjithatë, kur përgjumja zgjat, shtohet ose shfaqet bashkë me simptoma të tjera, ajo mund të jetë shenjë se diçka në organizëm nuk është në ekuilibër.
Një nga shkaqet e mundshme janë edhe problemet me veshkat, të cilat shpesh zhvillohen në heshtje dhe pa shenja të qarta në fazat e para.
Pse sëmundja e veshkave shkakton lodhje dhe përgjumje
Sëmundja kronike e veshkave është një nga gjendjet në të cilat lodhja është ndër simptomat më të shpeshta. Hulumtimet tregojnë se madje 70 deri në 97 për qind e të prekurve raportojnë lodhje të theksuar, e cila ndikon në jetën e përditshme.
Arsyeja për këtë është e ndërlikuar dhe përfshin disa faktorë:
– grumbullimi i toksinave në gjak: kur veshkat nuk filtrojnë siç duhet, substancat e dëmshme mbeten në organizëm dhe shkaktojnë ndjenjë rraskapitjeje
– anemia: veshkat e dëmtuara prodhojnë më pak hormon që nxit krijimin e rruazave të kuqe të gjakut, gjë që çon në mungesë oksigjeni në inde
– çrregullimi i elektroliteve: çekuilibri i mineraleve mund të shkaktojë dobësi dhe plogështi
– cilësia e dobët e gjumit: zgjimet e shpeshta, këmbët e parehatshme dhe kruarja e përkeqësojnë edhe më shumë lodhjen
Ekspertët theksojnë se kjo lodhje nuk është "e zakonshme", por përshkruhet si rraskapitje e thellë dhe e vazhdueshme, e cila nuk kalon as pas pushimit, transmeton Telegrafi.
Kur përgjumja bëhet shenjë për kontroll
Përgjumja në vetvete nuk është tregues i mjaftueshëm i sëmundjes së veshkave, por në kombinim me simptoma të tjera mund të jetë sinjal i rëndësishëm.
Duhet të kemi kujdes nëse shfaqen edhe:
– ënjtje në këmbë, fytyrë ose rreth syve
– ndryshime në urinim, si shpeshtësi, shkumë ose gjak në urinë
– tension i lartë i gjakut
– dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës
– humbje oreksi dhe të përziera
Është interesante se te disa pacientë simptomat nuk shfaqen fare në fazat e hershme të sëmundjes, prandaj ajo shpesh zbulohet vonë.
Hulumtimet paralajmërojnë: lodhja është një nga shenjat e para
Punimet shkencore konfirmojnë se lodhja është një nga simptomat më të shpeshta dhe më të rënda të sëmundjes kronike të veshkave, e pranishme te shumica e pacientëve dhe me ndikim të madh në cilësinë e jetës.
Në disa studime, madje 70 për qind e pacientëve që nuk janë në dializë dhe pothuajse gjysma e pacientëve të transplantuar vazhdojnë të ndiejnë lodhje të theksuar.
Kjo do të thotë se ndjenja e rraskapitjes së vazhdueshme nuk duhet marrë lehtë, sidomos nëse zgjat për një kohë të gjatë.
Si të reagoni me kohë
Nëse vëreni se jeni vazhdimisht të lodhur ose të përgjumur pa ndonjë arsye të qartë, është e rëndësishme të mos i injoroni simptomat. Hapi i parë janë analizat e thjeshta:
– pasqyra e gjakut
– kreatinina dhe urea
– analiza e urinës
Diagnostikimi i hershëm mund ta parandalojë përparimin e sëmundjes dhe komplikimet serioze.
Pse rraskapitja nuk duhet injoruar
Lodhja që nuk kalon nuk është diagnozë, por është sinjal që nuk duhet neglizhuar. Në një kohë kur shumë sëmundje fillojnë në heshtje, pikërisht simptoma të tilla "të padukshme" mund të jenë gjurma e parë se diçka nuk është në rregull.
Prandaj është e rëndësishme të mos prisni që shqetësimet të përkeqësohen. Ndonjëherë mjaftojnë disa analiza bazë për të marrë një përgjigje të qartë dhe, më e rëndësishmja, qetësi. /Telegrafi/