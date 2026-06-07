A po e merrni magnezin gabim? 7 mënyra për ta bërë më të dobishëm për trupin
Efikasiteti i magnezit varet nga koha, doza, uji dhe kombinimi me ushqime e suplemente të tjera
Suplementet e magnezit janë bërë një shtesë e rëndësishme në ushqim, sepse ky mineral merr pjesë në qindra reaksione kyçe në organizëm. Megjithatë, vetëm marrja e kapsulave ose pluhurit shpesh nuk mjafton për rezultate maksimale. Futja e disa zakoneve të thjeshta të përditshme mund t’i forcojë ndjeshëm efektet e këtyre suplementeve dhe të ndihmojë në një shëndet më të mirë të përgjithshëm.
Efikasiteti i shtesave ushqimore varet në masë të madhe nga mënyra se si merren dhe si kombinohen me elemente të tjera. Niveli i hidratimit, koha e marrjes së dozave, si edhe prania e disa pijeve dhe mineraleve, mund të ndryshojnë dukshëm shkallën e përthithjes në organizëm.
Zakonet që duhet të zbatohen për veprim më të mirë të magnezit
Konsumimi i ushqimeve të pasura me magnez
Përfshirja e ushqimeve të pasura me magnez, si perimet e gjelbra, drithërat integrale, farat dhe frutat arrore, në ushqimin e përditshëm ndihmon në forcimin e efektit të vet suplementit.
Megjithatë, perime si spinaqi përmbajnë acid oksalik, i cili mund ta ulë përthithjen e magnezit. Për këtë arsye rekomandohet që këto ushqime të mos konsumohen në të njëjtën kohë me suplementet.
Marrja e më shumë ujit
Marrja e magnezit me një gotë të plotë ujë e ndihmon trupin ta përthithë më lehtë dhe më mirë. Kur ky suplement përdoret për të lehtësuar kapsllëkun, marrja e mjaftueshme e lëngjeve gjatë gjithë ditës është edhe më e rëndësishme.
Hidratimi është thelbësor, sepse magnezi nxit zbrazjen e zorrëve duke tërhequr ujë në to dhe duke e zbutur jashtëqitjen. Si rregull i përgjithshëm, rekomandohet marrja e së paku tetë gotave ujë në ditë për të ruajtur funksionimin e rregullt të zorrëve dhe për të mundësuar veprimin optimal të magnezit.
Ndarja e dozës
Marrja e sasive më të vogla të magnezit gjatë ditës e ndihmon trupin të përthithë më shumë magnez sesa marrja e një doze të madhe përnjëherë.
Kjo ndihmon edhe në shmangien e efekteve të padëshiruara të suplementeve, si diarreja, dhimbja e barkut dhe problemet me zemrën, të cilat mund të shfaqen kur dozat ditore kalojnë 350 miligramë, transmeton Telegrafi.
Dhënia përparësi gjumit
Kur suplementet e magnezit përdoren për përmirësimin e gjumit, ka disa mënyra efikase për ta rritur veprimin e tyre dhe për të arritur ndjesinë e çlodhjes:
• Praktikimi i higjienës së gjumit: nënkupton shkuarjen në gjumë dhe zgjimin në të njëjtën kohë çdo ditë. Përveç kësaj, rekomandohet shmangia e ekraneve, kafeinës, alkoolit dhe vakteve të rënda në orët e vona të mbrëmjes.
• Teknikat e vetëdijesimit: teknikat e relaksimit, si vetëdijesimi, joga ose meditimi, mund ta përmirësojnë gjumin dhe shëndetin e përgjithshëm mendor.
• Terapia kognitive-sjellore për pagjumësi: është dëshmuar se kjo terapi ndihmon në trajtimin e problemeve kronike të gjumit, duke u marrë me shkaqet themelore të pagjumësisë.
• Konsultimi me mjekun: mjeku mund të kontrollojë nëse personi ka gjendje të tjera mjekësore, si apnea e gjumit ose ankthi, që mund të shkaktojnë pagjumësi, dhe të ndihmojë në hartimin e një plani individual të trajtimit.
Kufizimi i kafeinës
Marrja e magnezit bashkë me pije që përmbajnë kafeinë mund ta ulë efikasitetin e suplementit.
Kafeja, pijet e gazuara, çaji dhe pijet energjike nxisin humbjen e lëngjeve nga trupi. Këto pije mund të bëjnë që magnezi dhe minerale të tjera, si kalciumi, të filtrohen nga trupi përmes urinës, në vend që të kalojnë në qarkullimin e gjakut.
Shmangia e alkoolit
Alkooli mund të shkaktojë nivel të ulët të magnezit dhe ta pengojë suplementin të veprojë si duhet. Konsumimi kronik i alkoolit mund të bëjë që në organizëm të merret shumë pak magnez, për shkak të kequshqyerjes.
Efektet e padëshiruara gastrointestinale të alkoolit, si të vjellat ose diarreja, gjithashtu pengojnë përthithjen e mirë të magnezit në trup. Përveç kësaj, alkooli dëmton veshkat dhe bën që ato të eliminojnë shumë magnez.
Nëse mjeku e rekomandon magnezin për shkak të mungesës, duhet pasur parasysh se edhe një pije alkoolike mund t’i ulë nivelet e magnezit.
Kombinimi i kujdesshëm
Marrja e magnezit me lëndë të tjera ushqyese dhe suplemente mund të ndikojë në atë se sa mirë vepron ai.
Vitamina D e ndihmon trupin ta përthithë magnezin në mënyrë më efikase, prandaj kombinimi i këtyre dy elementeve konsiderohet një hap i mirë fillestar kur merren disa shtesa ushqimore njëkohësisht për të optimizuar përfitimet e tyre.
Nga ana tjetër, dozat e larta të zinkut, kalciumit, hekurit, fosforit ose manganit mund ta ulin përthithjen e magnezit dhe ta bëjnë suplementin më pak efektiv.
Konsultimi me mjekun, farmacistin ose dietologun e regjistruar për të gjitha shtesat ushqimore që përdoren rekomandohet për të marrë këshilla individuale dhe për të siguruar përdorim sa më të sigurt. /Telegrafi/