A keni tension të lartë të gjakut? Nutricionistët rekomandojnë ta filloni mëngjesin me këtë pije
Lëngu i panxharit mund të jetë një pije e dobishme në mëngjes për njerëzit me presion të lartë të gjakut, pasi ndihmon në zgjerimin e enëve të gjakut, sipas nutricionistëve.
Sipas nutricionistit Kiran Campbell, i cili foli për Eating Well, nitratet nga panxhari shndërrohen në oksid nitrik në trup, i cili relakson dhe zgjeron enët e gjakut.
Campbell thotë, "Lëngu i panxharit mund të stimulojë prodhimin e oksidit nitrik, i cili vepron si rregullatori natyror i presionit të gjakut në trup."
Kjo zvogëlon rezistencën në arterie, lehtëson rrjedhjen e gjakut dhe lehtëson zemrën. Ai gjithashtu pohon se konsumi i rregullt prej 200 deri në 800 miligram nitratesh nga lëngu i panxharit në ditë mund të jetë një shtesë e zbatueshme për ilaçet për tensionin e gjakut, megjithëse nevojiten kërkime shtesë për të konfirmuar këto gjetje.
Lëngu i panxharit mund të veprojë relativisht shpejt, dhe Campbell thekson, "Lëngu i panxharit mund të ulë tensionin e gjakut brenda disa orësh nga konsumimi".
Sipas studimeve, efekti arrin kulmin rreth tre orë pas gëlltitjes, ndërsa një meta-analizë tregoi një ulje mesatare të presionit sistolik prej 5.31 mmHg krahasuar me placebo. Campbell shton se një ulje prej 5 mmHg e presionit sistolik mund të ulë rrezikun e ngjarjeve kardiovaskulare me 10 përqind.
Përveç nitrateve, panxhari përmban antioksidantë dhe përbërës të tjerë bimorë që mund të ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe stresit oksidativ, faktorë që dëmtojnë shëndetin e enëve të gjakut në planin afatgjatë. Dietologia Veronica Rouse gjithashtu pohon se një filxhan panxhar i papërpunuar përmban rreth 442 mg kalium - një mineral që ndihmon trupin të nxjerrë jashtë natriumin e tepërt.
Përveç konsumimit të lëngut të panxharit, rekomandohen edhe zakone të tjera në mëngjes për shëndetin e zemrës, duke përfshirë pirjen e çajit, një mëngjes të pasur me magnez, kalcium dhe acide yndyrore omega-3, një shëtitje 20-minutëshe në mëngjes dhe uljen e stresit.