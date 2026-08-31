A i ka Bekim Sejdiu 80 vota? Analistët flasin për gjasat e zgjedhjes së presidentit
Analistët ndahen për fatin e Sejdiut, dilema kryesore mbeten votat.
Analisti politik Imer Mushkolaj ka komentuar marrëveshjen mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës për kandidaturën e Bekim Sejdiut për President të Kosovës, duke thënë se sfida kryesore mbetet sigurimi i votave të nevojshme në Kuvend.
Mushkolaj ka deklaruar se Sejdiu mund të zgjidhet president, por sipas tij, aktualisht nuk janë të sigurta votat e mjaftueshme për zgjedhjen e tij.
“Zotëri Sejdiu mundet me u ba president, vetëm duhet me i pas votat. Ky është problem bazik”, ka thënë Mushkolaj.
Sipas tij, aktualisht mund të jenë rreth 62 deri në 63 vota të sigurta, ndërsa për zgjedhjen e presidentit nevojiten të paktën 80 vota në raundet përkatëse.
Mushkolaj ka thënë se situata vështirësohet edhe më shumë nga qëndrimet e partive të tjera opozitare.
“Duke pasur parasysh edhe deklarimet e partive të tjera, në këtë rast edhe PDK e Aleanca nuk do të votojnë për ndonjë kandidat të propozuar prej Vetëvendosjes”, ka deklaruar ai.
Në anën tjetër, analisti Sadri Ramabaja ka shprehur optimizëm se Sejdiu ka më shumë gjasa të zgjidhet president sesa të dështojë.
Ramabaja e ka vlerësuar marrëveshjen Kurti-Abdixhiku si një dëshmi të kompromisit politik dhe ka thënë se ajo duhet të çojë deri në fund procesin e zgjedhjes së presidentit.
“Gjasat më shumë i ka që të bëhet, sesa që të mos bëhet”, ka deklaruar Ramabaja.
Ai ka theksuar se marrëveshja është arritur, sipas tij, pa presion të jashtëm dhe pa ndërhyrje të ambasadave, duke e konsideruar këtë si një zhvillim të rëndësishëm politik.
Ndërkaq, analisti Astrit Gashi ka bërë thirrje që deputetët të jenë të lirë të votojnë sipas bindjeve të tyre, pa u ndikuar nga presionet apo kërcënimet në rrjetet sociale.
Gashi ka thënë se Bekim Sejdiu nuk duhet të konsiderohet vetëm kandidat i LDK-së, por kandidat i përbashkët i LDK-së dhe Vetëvendosjes, pasi, sipas tij, emri i tij ka qenë pjesë e diskutimeve në të dy subjektet.
“Zoti Bekim Sejdiu nuk është kandidat i LDK-së, i cili ka marrë aprovimin e VV-së. Është kandidat i përbashkët edhe i VV-së, edhe i LDK-së”, ka thënë Gashi.
Ai ka shtuar se të dy subjektet politike kanë përgjegjësi të barabartë në përzgjedhjen e kandidatit dhe, rrjedhimisht, edhe deputetët e të dyja partive kanë arsye të njëjta për ta votuar ose jo.
Ndërkaq, analisti Ardian Bytyqi ka vlerësuar se Sejdiu i plotëson kriteret kushtetuese për të ushtruar detyrën e presidentit dhe se profesionalizmi i tij është i njohur edhe në aspektin politik.
Megjithatë, Bytyqi ka ngritur pikëpyetje rreth qëndrimit të disa deputetëve të LDK-së, duke thënë se mund të ketë deputetë që nuk janë të gatshëm ta votojnë Sejdiun.
Sipas tij, mbetet e paqartë nëse të gjithë deputetët e LDK-së do të marrin pjesë në votim dhe nëse do ta mbështesin kandidaturën e Sejdiut në raundet e para.
Në diskutim është ngritur edhe çështja nëse Vetëvendosje i ka të sigurta të gjitha votat e grupit të saj parlamentar për kandidatin e propozuar.
Marrëveshja mes LVV-së dhe LDK-së për kandidaturën e Bekim Sejdiut synon tejkalimin e ngërçit institucional dhe hapjen e rrugës për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës./Tv Dukagjini/Telegrafi/
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