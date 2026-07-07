Irani i vendos pesë kushte SHBA-së
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Opinione
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Kalendari i Ngjarjeve
Cult
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Fakte
Histori
Muzika
Fjalët
PamArt
Skena
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Në Familje
Në Biznes
Në Çift
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Në Histori
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Në Politikë
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Astrologji
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#80: Shëndeti në rend të parë - Ilir Ahmetxhekaj, radiolog
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Telegrafi
53 sekonda më parë
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07/07/2026
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06/07/2026
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06/07/2026
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Eliza Hajzeri
Amerika
04/07/2026
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Media
Prishtinë
20 Korrik 2026
Bau Market
Udhëheqës për sektorin vegla pune dhe kopësht
Tjera
12 Korrik 2026
Raci Travel
Agjente e shitjes
Shërbime te Klientëve
Prishtina, Kosovo
20 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Arkatar/e
Shërbime te Klientëve
Viti
17 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Sektorist/e
Logjistikë
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17 Korrik 2026
Solace Management Ltd
Property Manager
Menaxhment
Prishtinë
17 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Pranues Malli
Tjera
Drenas
17 Korrik 2026
Viva Fresh Store
Vozitës B
Logjistikë
Pejë
12 Korrik 2026
Flex Business Solutions
Civil Engineer
Tjera
Prishtinë
16 Korrik 2026
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Arkatar/e
Shërbime te Klientëve
Krushë e madhe
17 Korrik 2026
FASAL
Ndihmës në montimin e fasadave nga xhami
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Pejë
28 Korrik 2026
FASAL
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28 Korrik 2026
FASAL
Mjeshtër montimi i fasadave nga xhami
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Pejë
28 Korrik 2026
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Përvojë praktike
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Kosovë
25 Korrik 2026
Telegrafi
Gazetar/e për edicionin Telegrafi Diasporë
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10 Korrik 2026
Banesë 221.22m² në shitje te Prishtina e Re – hapësirë e madhe në Albanica Homes #13951
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Shtëpi 360m² në shitje në Bërnicë të Epërme – e mobiluar dhe e gatshme për banim #12053
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Truall 2.2 hektarë në shitje në Brezovicë – mundësi investimi në një nga zonat më atraktive malore #15936
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25-vjeçarja shqiptare diplomon në Danimarkë, punimi për luftën në Kosovë vlerësohet me notën më të lartë
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