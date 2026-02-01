34 kryesues të QKN-ve ndalohen në Mitrovicë nën dyshimin për manipulim votash
34 kryesues të Qendrave Komunale të Numërimit (QKN) në rajonin e Mitrovicës janë ndaluar për 48 orë, pas intervistimit në stacionin policor, nën dyshimet për manipulim të votave.
Lajmin e ka konfirmuar për Telegrafin, zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Valon Preteni.
Ai bëri të ditur se hetimet po zhvillohen në disa komuna të rajonit.
Më herët gjatë ditës, Prokuroria Themelore në Mitrovicë kishte njoftuar se do të intervistojë gjithsej 43 kryesues të QKN-ve në Mitrovicë Jug, Mitrovicë Veri, Leposaviq, Zubin Potok dhe Zveçan, për shkak të dyshimeve për manipulim të votave gjatë procesit zgjedhor.
Sipas Prokurorisë, hetimet janë iniciuar pas parregullsive të evidentuara gjatë procesit të rinumërimit të votave.
Ditëve të fundit, autoritetet në Kosovë kanë intervistuar qindra njerëz nëpër komuna të ndryshme, dhe kanë ndaluar dhjetëra, nën dyshimet e njëjta.
Përgjatë procesit të rinumërimit, votat për disa kandidatë ndryshuan, me raste deri në 6 mijë për një individ - ndërsa ato për partitë nuk u cenuan.
Sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, manipulimi i qëllimshëm i votës apo i rezultatit zgjedhor përbën vepër penale dhe dënohet me burgim deri në pesë vjet. /Telegrafi/