2,082 persona marrin pjesë në projektin e pastrimit në Wisconsin, thyejnë rekordin botëror
Një grup prej 2,082 vullnetarësh morën pjesë në një projekt pastrimi rreth zonës së Milwaukee-t dhe thyen një rekord botëror Guinness gjatë këtij procesi.
Pastrimi i 31-të vjetor pranveror i Milwaukee Riverkeeper, i organizuar nga organizata jofitimprurëse Milwaukee Riverkeeper dhe kompania e produkteve të pastrimit Tru Earth, përfshiu 2,082 vullnetarë që pastruan mbeturina në më shumë se 120 lumenj dhe hapësira të gjelbra të zonës së Milwaukee-t të shtunën.
Eventi theu rekordin botëror Guinness për numrin më të madh të pjesëmarrësve në një pastrim lumi (në vende të shumta). Rekordi i mëparshëm ishte 1,795 pjesëmarrës, transmeton Telegrafi.
"Sot u përket vërtet vullnetarëve që u paraqitën dhe filluan punën", tha Jennifer Bolger Breceda, drejtoreshë ekzekutive e Milwaukee Riverkeeper, në një njoftim për shtyp.
"Ky rekord ndodhi vetëm sepse kaq shumë njerëz kujdesen thellësisht për lumenjtë tanë dhe për njëri-tjetrin. Jemi mirënjohës ndaj Tru Earth që punoi me ne për të vendosur këtë rekord botëror, por është komuniteti ynë që e bëri të mundur këtë", shtoi ajo. /Telegrafi/