18 vjet shtet, 18% zbritje - Evapify shënon 17 shkurtin me një gjest simbolik
17 Shkurti është një datë që mbart një ndjenjë të veçantë për të gjithë. Është një ditë reflektimi, krenarie dhe kujtimi për rrugëtimin e vendit ndër vite.
Për ta shënuar këtë moment, Evapify ka prezantuar kampanjën “18 Vjet Shtet, 18% Zbritje”, një koncept që lidhet drejtpërdrejt me simbolikën e këtij përvjetori.
Oferta përfshin 18% zbritje për çdo blerje dhe është e vlefshme vetëm për një ditë, më 17 Shkurt, në të gjitha pikat e shitjes Evapify.
17 Shkurti është një kujtesë se disa rrugë nuk kanë qenë të lehta, por kanë qenë të domosdoshme. Është një datë që mbart histori, sakrificë dhe identitet.
Në këtë frymë, çdo simbolikë e kësaj dite ka peshë.
Gëzuar Pavarësinë nga Evapify!
Top Lajme
Jobs
Deals