11 lidhje të paautorizuara të ujit evidentohen në Prizren dhe Suharekë
KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se gjatë javës së kaluar ekipet e saj kanë identifikuar 11 lidhje të paautorizuara në zonën e shërbimit.
Sipas kompanisë, 9 raste janë evidentuar në Prizren, ndërsa 2 në Suharekë.
KRU “Hidroregjioni Jugor” ka bërë të ditur se kontrollet dhe inspektimet në terren po vazhdojnë, me qëllim parandalimin e lidhjeve të paautorizuara dhe keqpërdorimit të ujit.
Kompania ka publikuar edhe fotografi nga disa prej rasteve të evidentuara gjatë kontrolleve. /Telegrafi/
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