Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka njoftuar se ka përfunduar me sukses aksioni për shuarjen e zjarrit në deponinë e mbeturinave.

Xheladini ka bërë të ditur se ekipet e zjarrfikësve kanë përfunduar ndërhyrjen, ndërsa ka shprehur shpresën që zjarri të mos riaktivizohet dhe që komuna të mos përballet me raste të tjera të zjarreve.

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Ai ka falënderuar zjarrfikësit për angazhimin e tyre, ndërsa një falënderim të veçantë e ka adresuar për kryeshefin e Ekoregjionit, Burim Shalën, i cili, sipas tij, iu përgjigj menjëherë kërkesës për ndihmë dhe dërgoi tre autocisterna në vendin e ngjarjes.

Xheladini ka falënderuar gjithashtu qytetarët Behar Rakipi nga Bllaqa dhe Maksut Tosuni nga Bresana për ndihmën e dhënë gjatë aksionit. /Telegrafi/



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