Zyrtari më i lartë i sigurisë i Iranit u bën thirrje vendeve myslimane të mbështesin Teheranin
Zyrtari më i lartë i sigurisë i Iranit u bëri thirrje të hënën vendeve me shumicë myslimane të rishqyrtojnë qëndrimin e tyre ndaj Iranit, në mes të luftës së tij me SHBA-në dhe Izraelin.
Në një letër të shkruar në arabisht, Ali Larijani, sekretari i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare, u tha udhëheqësve të vendeve të tjera të "mendojnë për të ardhmen e botës islame", transmeton Telegrafi.
"Sot përballja është midis Amerikës dhe Izraelit nga njëra anë dhe forcave të rezistencës nga ana tjetër", tha Larijani.
"Ju e dini që Amerika nuk është besnike ndaj askujt dhe se Izraeli është një armik për ju. Ndaluni për një moment dhe reflektoni mbi veten tuaj dhe mbi të ardhmen e rajonit. Irani është i sinqertë në këshillat e tij ndaj jush dhe nuk kërkon t'ju dominojë", shtoi ai.
Larijani tha se Irani i ishte nënshtruar asaj që ai e përshkroi si "agresion amerikano-sionist", i cili tha se kishte për qëllim shpërbërjen e vendit.
Larijani vazhdoi të kritikonte atë që ai e përshkroi si mbështetje të kufizuar nga shtetet me shumicë myslimane gjatë krizës.
Pavarësisht sulmeve, Larijani pretendoi se populli iranian kishte treguar atë që ai e quajti rezistencë të fortë kombëtare dhe islamike.
Letra erdhi pasi disa vende myslimane, përfshirë Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin dhe Bahreinin, kanë dënuar sulmet iraniane në territorin e tyre që nga fillimi i konfliktit më shumë se dy javë më parë.
Irani ka thënë vazhdimisht se do të vazhdojë të godasë vendet që thotë se janë të lidhura me bazat rajonale amerikane. /Telegrafi/