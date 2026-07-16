Zyrtarëve u kërkohet të dorëzojnë telefonat në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa shefja e stafit dhe ai i FBI-së udhëheqin hetimin intensiv për rrjedhje informacioni
Shefeja e stafit Susie Wiles, ndihmësja më e ngushtë e presidentit Donald Trump, dhe drejtori i FBI-së, Kash Patel ndihmuan personalisht në orkestrimin e një hetimi të gjerë javën e kaluar në Shtëpinë e Bardhë që synonte të përcaktonte se kush në qeveri kishte rrjedhur informacion në lidhje me mangësitë e sigurisë së një aeroplani të dhuruar nga Katari, i cili do të përdorej si Air Force One - me disa zyrtarëve që u është kërkuar t'ua dorëzojnë telefonat e tyre hetuesve në ambientet e Shtëpisë së Bardhë, thanë burime të njohura me çështjen për CNN.
Trump ishte i zemëruar për zbulimet në lidhje me aeroplanin e ri, thanë burimet, dhe qeveria e tij shpejt ngriti një hetim intensiv për rrjedhje informacioni që e trazoi qeverinë, transmeton Telegrafi.
Ndërsa hetimi zhvillohej, të paktën një agjenci federale u dërgoi email punonjësve duke i paralajmëruar se nëse do të kontaktoheshin nga agjenci të jashtme që kërkonin informacion dhe pajisje, ata duhej të kontaktonin menjëherë avokatët e agjencisë së tyre, tha një burim për CNN.
Burimet thanë se Patel - i cili ishte duke u përgatitur të udhëtonte për në Çikago - u devijua në Shtëpinë e Bardhë të premten për të marrë një rol praktik në drejtimin e hetimit, i cili u bë publik herët të nesërmen në mëngjes kur New York Times raportoi se Departamenti i Drejtësisë kishte lëshuar thirrje gjyqësore për katër gazetarë të tij që raportuan mbi shqetësimet e sigurisë rreth aeroplanit të ri.
Patel qëndroi në një zyrë pranë zyrës së Wiles për afërsisht shtatë orë, ndërsa të dy krijuan atë që një burim e quajti një "dhomë lufte" në Krahun Perëndimor.
Përveç kërkimit të telefonave celularë, hetuesit kërkuan informacion nga ata që udhëtonin me Trump ose kishin një rol në udhëtim, duke përfshirë zyrtarë në agjenci të ndryshme. Jo të gjithë zyrtarët që iu kërkua të dorëzonin pajisjet e tyre e bënë këtë, tha një nga burimet për CNN.
Përpjekja pasqyron shkallën në të cilën Shtëpia e Bardhë ishte e gatshme të ushtronte kontroll mbi një hetim të zbatimit të ligjit - një shkelje e rëndësishme e pavarësisë historike të Departamentit të Drejtësisë, megjithëse një që është bërë disi e zakonshme në administratën e Trump.
CNN ka raportuar më parë se Trump foli gjithashtu me Patel në telefon në lidhje me hetimin e rrjedhjes së informacionit. CNN i është drejtuar FBI-së për koment.
Një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë tha: “Rrjedhjet e informacionit që rrezikojnë sigurinë e Presidentit, stafit të tij dhe grupit të shtypit udhëtues janë të rrezikshme dhe një kërcënim për sigurinë kombëtare. Shtëpia e Bardhë i merr seriozisht këto rrjedhje informacioni dhe do të bëjë gjithçka ligjërisht për të siguruar që individi ose individët të kapen dhe kjo të mos ndodhë përsëri”.
Gazetarët dhe avokatët e shtypit të lirë kanë kritikuar veprimin e Departamentit të Drejtësisë për të thirrur gazetarët e New York Times si një fyerje ndaj Amendamentit të Parë, dhe Times po kundërshton në gjykatë.
“Sot, The New York Times paraqiti një mocion për të anuluar thirrjet abuzive dhe të papërshtatshme të lëshuara për tre gazetarë tanë”, tha të mërkurën avokati kryesor i redaksisë së New York Times, David McCraw. /Telegrafi/