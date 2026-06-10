Zvërneci, Rama: Ka shumë gjysmë të vërteta që po bëhen gënjeshtra gjithnjë e më të mëdha
Kryeministri Edi Rama vazhdon të mbrojë idenë për një projekt luksoz të lidhur me dhëndrin e presidentit të SHBA-së Donald Trump, Jared Kushner, pavarësisht një rritjeje të protestave kundër tij.
Në një intervistë me Associated Press të martën, Rama i hodhi poshtë kundërshtimet mjedisore si rezultat i dezinformimit dhe tha se ky zhvillim po e kthente Shqipërinë nga një vend dikur të injoruar nga investitorët në një vend “ku kapitali i madh dëshiron të vijë dhe investitorët e mëdhenj duan të vijnë”.
Qeveria thotë se ky zhvillim do të ishte transformues për ish-kombin komunist, ndërsa kërkon të hyjë në tregun e turizmit të nivelit të lartë dhe shtyn përpara anëtarësimin në Bashkimin Evropian.
Por mijëra demonstrues i janë bashkuar protestave të përditshme jashtë zyrës së Ramës në kryeqytet, Tiranë kundër projektit të planifikuar që përfshin hotele, apartamente, vila dhe një marinë për jahte.
Kryeministri tha se një vlerësim formal i ndikimit në mjedis nuk ka filluar ende, edhe pse puna ka filluar për pastrimin e tokës brenda një rezervati natyror.
I pyetur nëse mund të tërhiqej nga projekti, Rama refuzoi, duke shtuar: “Tërhiquni nga çfarë?”
SPAK ka hapur një hetim në lidhje me projektin. Qeveria thotë se toka është në pronësi private, por kanë dalë pretendime rivale mbi privatizimin e saj.
‘Vendi juaj është absolutisht mahnitës’
Rama tha se propozimi i Kushnerit filloi rastësisht. Ai kujtoi një darkë në jug të Shqipërisë me Kushnerin, gruan e tij, Ivanka Trump dhe miqtë që kishin ndaluar në portin e Durrësit për të furnizuar me karburant anijen e tyre gjatë rrugës për në Mal të Zi.
Muaj më vonë, Kushner iu afrua atij në një takim të liderëve botërorë dhe drejtuesve të biznesit në Davos të Zvicrës, dhe shprehu interes për të investuar në Shqipëri, tha Rama.
“Vendi juaj është absolutisht mahnitës dhe ne do të donim të kërkonim një mundësi për të investuar”, kujtoi Rama t’i kishte thënë Kushner.
Një firmë investimi e lidhur me Kushnerin i është dhënë statusi i investitorit të posaçëm nga autoritetet shqiptare.
Projekti luksoz ka dy komponentë: një zhvillim bregdetar në zonën e Lagunës së Nartës, e cila është një rezervat për kafshët e egra, dhe një vendpushim më të vogël në ishullin e pabanuar të Sazanit, një bazë ushtarake e epokës komuniste.
‘Ky është ende një proces planifikimi’
Puna ka filluar tashmë për pastrimin e tokës brenda një rezervati natyror të përdorur nga zogjtë shtegtarë, duke i bërë grupet mjedisore të paralajmërojnë për shkatërrimin e habitateve të ruajtura prej kohësh. Shqipëria ka 450 kilometra bregdet që mbeti kryesisht i pazhvilluar gjatë dekadave të sundimit të ashpër komunist.
Rama tha se një vlerësim formal i ndikimit në mjedis nuk ka filluar sepse plani për zhvillimin nuk është finalizuar. Ai tha se arkitektët dhe specialistët ndërkombëtarë të mjedisit ende po e formësojnë propozimin.
“Kur bëhet fjalë për mjedisin, ende nuk ka asnjë projekt, ende nuk ka asnjë vlerësim të ndikimit në mjedis, sepse ky është ende një proces planifikimi”, tha ai.
Ai argumentoi se Shqipëria ka një rekord të fortë për ruajtjen e natyrës, duke treguar ndalimet e gjuetisë dhe prerjes së pyjeve që ai tha se ndihmuan në rimëkëmbjen e popullatave të flamingove.
“Kemi dokumentacion fantastik se si jeta e egër në Shqipëri u rikthye falë moratoriumit 10-vjeçar të gjuetisë”, tha Rama.
Që nga fundi i majit, ekskavatorë dhe makineri të tjera të rënda kanë hyrë në zonën e planifikuar të zhvillimit, duke hapur rrugë hyrëse, duke gërmuar në rërë, duke pastruar tokën midis pishave dhe duke instaluar gardhe.
Rama thotë se kritikat janë plot me ‘gjysmë të vërteta’
Kryeministri sugjeroi që një pjesë e reagimit negativ ndaj projektit po amplifikohej nga ndërhyrjet e jashtme, duke përmendur atë që ai e përshkroi si një fushatë kibernetike iraniane afatgjatë kundër Shqipërisë.
Shqipëria e ka akuzuar prej kohësh Iranin për mbështetjen e hakerave që sulmojnë infrastrukturën kibernetike të vendit, pasi Shqipëria strehoi anëtarë të një grupi opozitar iranian. Teherani i ka mohuar akuzat.
“Ka shumë manipulime. Ka shumë gjysmë të vërteta që bëhen gënjeshtra gjithnjë e më të mëdha çdo orë”, tha ai.
Ai theksoi se nuk po akuzonte protestues individualë se vepronin si agjentë të huaj. /Euronews.al/