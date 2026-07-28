Zjarrfikësit në Ferizaj largojnë një lis të rrëzuar që bllokoi rrugën
Njësia Profesionale e Zjarrfikjes dhe Shpëtimit (NJPZSH) në Ferizaj ka njoftuar se ka intervenuar për largimin e një lisi të rrëzuar, i cili kishte bllokuar komunikacionin dhe paraqiste rrezik për qytetarët.
Sipas njoftimit, pema ishte rrëzuar vetë, ndërsa ekipet e zjarrfikësve kanë ndërhyrë për ta larguar atë nga rruga, duke mundësuar rikthimin e qarkullimit dhe eliminimin e rrezikut për pjesëmarrësit në trafik.
“Çdo herë të gatshëm në shërbim të qytetarëve”, kanë bërë të ditur nga NJPZSH Ferizaj, duke theksuar gatishmërinë për të reaguar në raste të tilla. /Telegrafi/
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