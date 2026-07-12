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Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim informon se sot është raportuar për zjarr në terren të vështirë për t’u aksesuar pranë zonës Pirin Çeshma në Vallandovë.

Shërbimi Shtetëror i Zjarrfikësve thotë se ekipet e Njësisë Territoriale të Zjarrfikësve të Vallandovës po ndërhyjnë në vendngjarje, dhe ata janë ende në terren në përpjekje për të lokalizuar plotësisht zjarrin.Komuna e Vallandovës thekson se, sipas gjetjeve fillestare, nuk bëhet fjalë për shkak të një zjarri të shkaktuar aksidentalisht, por për një person që e njeh mirë terrenin dhe zgjedh vende ku ekipet e zjarrfikësve kanë më shumë vështirësi të ndërhyjnë.

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