Zgjedhjet për deputet në Britani - kandidat është politikani me "kokën në kosh"
Lideri i partisë populiste britanike, Nigel Farage, ka shkaktuar zgjedhje të parakohshme në zonën zgjedhore Clacton, pasi dha dorëheqje nga posti i deputetit.
Ai thotë se dëshiron që votuesit të gjykojnë vetë veprimet e tij, në vend që të mbështeten në akuzat dhe hetimet ndaj tij.
Megjithatë, lëvizja e tij ka marrë një kthesë të pazakontë: partitë kryesore britanike kanë vendosur të mos paraqesin kandidatë kundër tij, duke e cilësuar procesin si një “shfaqje politike”.
Kjo ka bërë që kundërshtari i vetëm i mundshëm i Farage të jetë Count Binface, një kandidat satirik i njohur për paraqitjet me një kosh plehrash në kokë, shkruan reuters.
Binface, personazh i krijuar nga komediani Jonathan Harvey, ka kandiduar më parë në zgjedhje për të ironizuar politikën britanike dhe për të promovuar pjesëmarrjen demokratike.
Ai vetë ka pranuar se gjasat për të fituar janë të vogla, por thotë se synimi i tij është të sfidojë sistemin politik përmes humorit.
Farage po përballet gjithashtu me shqyrtim parlamentar lidhur me dhurata dhe përfitime financiare nga mbështetës të pasur, përfshirë një dhuratë të raportuar prej miliona paundësh.
Ai pretendon se hetimet janë të motivuara politikisht dhe se zgjedhjet do t’i japin mundësinë të marrë mbështetje direkte nga qytetarët.
Zgjedhjet në Clacton pritet të shndërrohen në një nga garat më të pazakonta në politikën moderne britanike, ku një lider i rëndësishëm populist mund të përballet me një kandidat të krijuar si satirë politike. /Telegrafi/