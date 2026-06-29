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Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina” ka njoftuar, se gjatë aksioneve të zhvilluara sot janë identifikuar tri lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në lagjen Veternik dhe Kalabria.

Sipas njoftimit të kompanisë, ekipet në terren kanë konstatuar lidhje të paautorizuar gjatë kontrolleve të rregullta.


KRU “Prishtina” zbulon dy kyçje ilegale në Veternik, paralajmëron vazhdimin e aksioneve


“Edhe 3 lidhje ilegale gjatë ditës së sotme në Veternik dhe lagjen Kalabria. Vazhdojmë me aksione”, thuhet në njoftim të KRU "Prishtina".

Kompania i bënë thirrje qytetarëve që ta respektojnë ligjin dhe t'i shmangin kyçjet ilegale, të cilat dëmtojnë sistemin e furnizimit me ujë dhe konsumatorët e rregullt. /Telegrafi/



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