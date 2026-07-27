Bllokohet përkohësisht magjistralja Prishtinë–Podujevë, kamionit i bien arkat me pije në rrugë
Magjistralja Prishtinë–Podujevë është bllokuar përkohësisht pas një incidenti, ku një kamioni që transportonte pije në shishe qelqi i janë rrëzuar disa në rrugë.
Si pasojë e këtij rasti, në këtë segment janë krijuar kolona të gjata automjetesh, ndërsa qarkullimi është vështirësuar për drejtuesit e mjeteve.
Pamjet e siguruara nga RTK tregojnë situatën në vendin e ngjarjes, ku shihet shpërndarja e arkave me pije në pjesën e rrugës dhe pengesa e krijuar për qarkullim.
Ekipet përgjegjëse janë angazhuar për largimin e pengesave nga rruga dhe rikthimin e qarkullimit normal.
Deri në normalizimin e situatës, u rekomandohet shoferëve të kenë kujdes gjatë kalimit në këtë aks rrugor. /Telegrafi/
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