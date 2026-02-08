Zbulohen fustanet e Elijonës, dy stile të ndryshme për dasmën e shumëpritur
Kanë dalë pamje të reja nga përgatitjet për dasmën e Elijonës, ku për herë të parë shihen edhe fustanet që ajo pritet të veshë në ceremoninë e shumëpritur.
Në videon që po qarkullon në rrjete sociale, dallohet se janë duke u përgatitur dy fustane të ndryshme, secili me stil dhe detaje të veçanta.
Njëri prej fustaneve është në stil klasik, me prerje elegante dhe linja tradicionale, duke ruajtur finesën e një nuseje romantike dhe të rafinuar.
Screenshot
Fustani tjetër është më modern, i ngushtë pas trupit dhe i dizajnuar për të theksuar siluetën, duke i dhënë një pamje më sensuale dhe bashkëkohore.
Të dy fustanet duken mjaft të bukur dhe të punuar me shumë kujdes, me detaje që i japin një pamje luksoze dhe të veçantë.
Fansat kanë reaguar me komente pozitive, duke shprehur kureshtje për të parë se cilin fustan do të zgjedhë Elijona për momentin kryesor të ceremonisë.
Sonte pritet të shihet se si do të vijojë dasma e tyre dhe si do të jetë atmosfera gjatë mbrëmjes.
Po ashtu mbetet e hapur pyetja nëse do të jenë të pranishëm të gjithë banorët dhe nëse do të ketë ndonjë dramë apo surprizë gjatë festës, që mund ta bëjë këtë ngjarje edhe më të komentuar. /Telegrafi/
@klankosovaofficial KISMETI I ELIJONËS! Kështu duken dy fustanet që do të veshë sonte në dasmë nusja e BBVK-së, Elijona! 😍
♬ original sound - Klan Kosova