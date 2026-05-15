Zbulohen dhe largohen dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren
KRU “Hidroregjioni Jugor” ka njoftuar se gjatë kësaj jave, në kuadër të kontrolleve në terren, ekipet e saj kanë identifikuar dhe larguar dy lidhje ilegale në rrjetin e ujësjellësit në Prizren.
Sipas njoftimit, lidhjet ilegale dëmtojnë rrjetin furnizues, shkaktojnë humbje të ujit dhe ndikojnë drejtpërdrejt në furnizimin e rregullt të konsumatorëve që i kryejnë obligimet e tyre.
“KRU ‘Hidroregjioni Jugor’ do të vazhdojë kontrollet intensive në teren dhe ndaj të gjithë shkelësve do të ndërmerren masat konform ligjit”, thuhet në njoftim.
Po ashtu, KRU "Hidroregjioni Jugor" u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë dhe të raportojnë çdo rast të keqpërdorimit të ujit apo lidhjeve ilegale.