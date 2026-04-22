Zbritje deri në 58% për 1-vjetorin e hapjes së dyqanit Neptun në Central Park
Neptun Kosova, e njohur si lider në fushën e teknologjisë dhe pajisjeve shtëpiake, feston 1-vjetorin e hapjes së dyqanit në Central Park.
Me këtë rast, kompania ofron zbritje që shkojnë deri në 58% në pajisje nga brende të ndryshmetë njohura globalisht. Zbritjet vlejnë vetëm në dyqanin në Central Park nga data 23 deri më 25prill.
Ofertat e veçanta janë për të gjitha kategoritë, duke shënuar kësisoj këtë vjetor të parë të dyqanitme risi dhe përfitime për konsumatorët.
Brendet që ofron Neptun janë ndër më prestigjiozet në treg, ndërsa dyqani në Central Park ështëdyqani më i madh i Neptun-it në rajon.Kompania thekson se fokusi kryesor i saj gjithmonë mbetet konsumatori.
Vitin e kaluar, me rastin e hapjes se dyqanit në Central Park, Neptun ofroi 3,500 oferta speciale,zbritje deri në 60% dhe 100 dhurata falas për vizitorët e parë.
Së fundmi, kompania është certifikuar edhe me “Best Buy Award” dhe “QUDAL – Top QualityMedal”, çmime që u jepen kompanive që dallohen për produkte me cilësi të lartë dhe që kanëfituar besimin e konsumatorëve, duke e radhitur Neptun Kosovën ndër kompanitë më të besueshme në treg.
Neptun është zinxhir lider në shitjen me pakicë të pajisjeve elektronike në Kosovë.Produktet përfshijnë një linjë të gjerë: TV, Audio/Video, IT dhe aksesorë të ndryshëm,Smartphone, rrobalarëse, enëlarëse, frigoriferë, pajisje të vogla elektro-shtëpiake, kondicionerë,pajisje për kujdes personal dhe shumë të tjera.
Neptun numëron gjithsej 16 dyqane në Kosovë dhe planifikon zgjerim të mëtejshëm. Kompania është pjesë e grupit Balfin dhe degë e Neptun International.