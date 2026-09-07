Xiaomi nuk ndalet te telefonat, në 2027 sjell veturat elektrike
Xiaomi po synon të shkojë përtej telefonave inteligjentë.
Në panairin IFA 2026 në Berlin, kompania kineze prezantoi planet për të sjellë makinat e saj elektrike në Evropë në vitin 2027.
Kompania tashmë shet automjete elektrike në Kinë dhe tani synon të zgjerohet në tregun evropian.
Por ambicia e Xiaomi nuk kufizohet vetëm te shitja e makinave.
Në qendër të strategjisë së saj është ekosistemi “Human x Car x Home”, që synon të lidhë telefonat, automjetet dhe pajisjet inteligjente të shtëpisë në një sistem të vetëm.
Në prezantimin në IFA, Xiaomi tregoi se përdoruesit mund të kontrollojnë nga makina pajisje të ndryshme në shtëpi, si kondicionerin apo perdet inteligjente.
Kompania synon që Al dhe sistemi HyperOS të mundësojnë një koordinim më të avancuar mes makinës, telefonit dhe shtëpisë.
Xiaomi prezantoi gjithashtu konceptin elektrik Vision Gran Turismo, një hiper-makinë futuriste e krijuar për serinë e lojërave Gran Turismo.
Megjithatë, ky model mbetet vetëm një koncept.
Për hyrjen në tregun evropian, Xiaomi ka nënshkruar marrëveshje me tetë grupe gjermane të shitjes së automjeteve, ndërsa Gjermania pritet të jetë vetëm pika e parë e zgjerimit në Evropë.
Kompania ka njoftuar gjithashtu se planifikon të investojë më shumë se 24 miliardë euro në kërkim dhe zhvillim globalisht gjatë viteve 2026–2030, në fusha si Al, automjetet inteligjente, robotika, gjysmëpërçuesit dhe prodhimi i avancuar.