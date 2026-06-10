Xhemaili i reagon KPM-së: Idetë e sanksionimit të debatit publik dhe politik i takojnë epokave komuniste
Nënkryetarja e Komisionit të Pavarur të Mediave (KPM), Drita Morina, ka propozuar mbylljen e emisionit “Debat Plus” në RTV Dukagjini, i drejtuar nga gazetari Ermal Panduri.
Deklarimi i saj ka nxitur reagime në opinion, përfshirë edhe nga përfaqësues politikë.
Zëdhënësi i Aleancës, Kushtrim Xhemaili, ka kritikuar ashpër idenë për mbylljen e emisionit, duke e cilësuar si qasje që i përket “epokave komuniste”.
“Idetë e sanksionimit të debatit publik dhe politik i takojnë epokave komuniste dhe si të tilla do të dështojnë në Kosovë. Forca, Ermal! Forca, Debat Plus”, ka deklaruar Xhemaili.
Ndërkohë, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës (KMShK) ka reaguar gjithashtu me një deklaratë publike, duke dënuar deklarimet e përfaqësueses së KPM-së.
Sipas KMShK-së, paralajmërimi për mbylljen e emisionit “Debat Plus” është bërë pa bazë në Kodin e Etikës së KPM-së.
KMShK ka theksuar se institucionet rregullatore duhet të tregojnë kujdes në trajtimin e çështjeve që lidhen me mediat, duke respektuar standardet e pavarësisë dhe lirisë së shprehjes.
Po ashtu, ky këshill ka vlerësuar se deklarata të tilla mund të perceptohen si presion ndaj mediave dhe lirisë së shprehjes, duke kërkuar nga KPM që të veprojë në mënyrë të paanshme dhe profesionale./Telegrafi.