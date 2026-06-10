Vuçiq thotë se mbështetja për SHBA-në është 'rritur' nën Trumpin, e fton atë të vizitojë Beogradin
Presidenti serb Aleksandar Vuçiq thotë se marrëdhëniet midis Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara kanë pësuar një transformim dramatik nën presidentin Donald Trump, një ndryshim që ai thotë se ka ndryshuar perceptimet publike në një vend ku kujtimet e fushatës së bombardimeve të NATO-s në vitin 1999 mbeten të rrënjosura thellë.
Në një intervistë ekskluzive me Fox News Digital, Vuçiq vlerësoi qasjen e Trump ndaj Ballkanit, duke argumentuar se fokusi i administratës në bashkëpunimin ekonomik dhe jo në presionin politik gjeti jehonë tek shumë serbë.
"Presidenti Trump dhe ekipi i tij deri më tani po punonin me shumë zell dhe përkushtim në Ballkanin Perëndimor", tha Vuçiq, duke shtuar se shumë serbë e shohin administratën e tij shumë ndryshe nga qeveritë e mëparshme të SHBA-së, transmeton Telegrafi.
"Nëse i pyet njerëzit në Serbi vetëm për të bërë një krahasim midis administratës Clinton dhe Trump, ose demokratëve me republikanët, nuk do ta besonit. Do të ishte 90 me 10 ose 95 me 5", tha Vuçiq.
Krahasimi është veçanërisht i habitshëm në Serbi, ku shumë ende i lidhin Shtetet e Bashkuara me fushatën e bombardimeve të NATO-s në vitin 1999 gjatë luftës në Kosovë, e nisur për të ndaluar spastrimin etnik të shqiptarëve nga forcat serbe dhe që mbetet një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë moderne serbe.
Vuçiç tha se kohët e fundit i bëri një ftesë Trump për të vizituar Serbinë dhe parashikoi se presidenti amerikan do të pritej me entuziazëm.
"Shpresoj se do të jemi në gjendje ta presim atë. Më shumë njerëz do të jenë gati ta përshëndesin dhe ta presin sesa mund të presë ai. Guxoj të them edhe më shumë se qindra mijëra njerëz", tha Vuçiq.
Presidenti serb tha se marrëdhënia në përmirësim midis Uashingtonit dhe Beogradit është gjithnjë e më e përqendruar në ekonomi, investime dhe bashkëpunim teknologjik, si dhe në vlera të ndërsjella konservatore.
Sipas Vuçiq, Serbia dhe Shtetet e Bashkuara po përgatiten të nisin një dialog strategjik që do të përqendrohet në energji, infrastrukturë, inteligjencë artificiale, bashkëpunim në mbrojtje dhe mundësi investimi.
Ndër projektet në diskutim janë infrastruktura energjetike, bashkëpunimi në gazin natyror të lëngshëm, qendrat e të dhënave dhe teknologjitë e përparuara të informatikës. /Telegrafi/