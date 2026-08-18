Vuçiq mbron përsëri kriminelin e luftës Ratko Mladiq, vë në pikëpyetje pse nuk mund të largohet nga Haga për trajtim
Presidenti serb Aleksandar Vuçiq ka mbrojtur përsëri ish-komandantin ushtarak serb të Bosnjës Ratko Mladiq, i cili po vuan dënimin me burgim të përjetshëm për gjenocid dhe krime lufte, duke vënë në pikëpyetje pse autoritetet ndërkombëtare nuk e kanë lejuar atë të dalë nga burgu në Hagë për trajtim mjekësor në Serbi.
Vuçiq tha se nuk e kuptonte qëndrimin e autoriteteve ndërkombëtare në lidhje me përkeqësimin e shëndetit të Mlladiçit, duke pretenduar se ish-komandanti mund të jetë drejt fundit të jetës së tij.
“Qoftë një javë apo pesë javë, është e njëjta gjë. Ata mund të kishin bërë atë që bënë me Nebojša Pavković-in, kur pritën derisa atij t’i kishin mbetur vetëm dy javë para vdekjes, dhe pastaj e lejuan të kthehej në vendin e tij, të paktën për të vdekur aty ku kishte jetuar dhe për atë që kishte luftuar”, tha Vuçiq.
Ai argumentoi se rasti i Mladiqit duhet të shihet kryesisht si një çështje humanitare dhe jo përmes këndvështrimit të vendimit gjyqësor kundër tij.
“Sa i përket Gjeneral Mladiqit, kjo ka të bëjë vetëm me një qasje humane ndaj një qenieje njerëzore. Pse po sillen në këtë mënyrë dhe pse po e bëjnë këtë? Sinqerisht nuk e kuptoj”, tha Vuçiq.
Mladiq, një nga figurat më të shquara në udhëheqjen ushtarake serbe të Bosnjës gjatë luftës së viteve 1992-1995 në Bosnjë dhe Hercegovinë, po vuan dënimin me burgim të përjetshëm në Hagë pasi u dënua për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte.
Familja e tij deklaroi në maj 2025 se mjekët besonin se ai nuk do të mbijetonte gjatë gjithë vitit. Raportet për përkeqësimin e shëndetit të tij kanë vazhduar të dalin, me avokatët dhe familjen e tij që kanë thënë vazhdimisht se gjendja e tij është përkeqësuar seriozisht.
Mekanizmi Ndërkombëtar i Mbetjeve për Tribunalet Penale me seli në Hagë ka konfirmuar se Mladiq është në “fazën e fundit të jetës së tij”.
Megjithatë, presidentja e Mekanizmit, Graciela Gatti Santana, hodhi poshtë një kërkesë nga familja dhe avokatët e tij për lirim të përkohshëm dhe transferim në Serbi për trajtim mjekësor.
Mladiq mbetet një nga figurat më famëkeqe të luftës në Bosnjë.
Mekanizmi gjyqësor i OKB-së në fund e la në fuqi dënimin e tij me burgim të përjetshëm, ndërsa emri i tij është i lidhur drejtpërdrejt me gjenocidin e Srebrenicës dhe krime të tjera të kryera kundër civilëve gjatë konfliktit.
Vuçiq është përballur vazhdimisht me kritika për qëndrimet e tij mbi trashëgiminë e gjykatës së Hagës dhe gjenocidin e Srebrenicës.
Gjatë debatit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në vitin 2024 mbi një rezolutë që përcaktonte 11 korrikun si Ditën Ndërkombëtare të Reflektimit dhe Përkujtimit të Gjenocidit të Srebrenicës të vitit 1995, Vuçiq u shfaq duke mbajtur flamurin serb dhe bëri fushatë kundër miratimit të rezolutës./RKSNews/