Vuçiq akuzon direkt SHBA-në dhe vendet e rajonit për mbështetje të protestave në Serbi
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, ka deklaruar se protestat e fundit kundër qeverisë së tij kanë përkrahje të jashtme nga shërbimet sekrete rajonale dhe disa organizata ndërkombëtare, duke përfshirë USAID dhe National Endowment for Democracy (NED).
Në një intervistë për DRM News, Vuçiq pretendon se protestat që kanë shpërthyer në Serbi nuk janë thjesht shprehje e pakënaqësisë qytetare, por janë përdorur nga faktorë të jashtëm për të destabilizuar vendin.
Ai deklaroi se aktorë nga vende të rajonit, duke përfshirë Kroacinë, Kosovën e Shqipërinë, si dhe media të kontrolluara nga këto shërbime sekrete, kanë luajtur rol të drejtpërdrejtë në nxitjen e trazirave.
“Sigurisht që kishte shumë njerëz që dolën në rrugë dhe ata u mbështetën shumë nga vendet rajonale, shërbimet sekrete rajonale, çka nuk është ndonjë sekret i madh. Po ashtu kishte shumë organizata dhe institucione nga jashtë që i mbështesnin ato,” tha Vuçiq, duke shtuar se ai nuk mohon ekzistencën e problemeve të brendshme në vend.
Presidenti serb kujtoi se protesta të mëdha kanë pasur edhe më parë, duke përmendur rastet e vitit 2014, 2017, 2019 dhe pas zgjedhjeve të vitit 2022, si dhe rastet Ribnikar dhe Dubonauraski në vitet 2023–2024.
Sipas tij, çdo pakënaqësi është shfrytëzuar nga aktorë të jashtëm për të nxitur protesta të mëdha dhe për të krijuar destabilitet.
Vuçiq përmendi gjithashtu se, sipas tij, USAID dhe NED kanë ofruar trajnime dhe mbështetje për persona që kanë dalë në rrugë dhe nuk janë pjesë e opozitës formale, me qëllim të përgatitjes për veprime kundër qeverisë serbe.
Kur u pyet nëse kishte ndaluar ose marrë në pyetje këta persona, Vuçiq tha se nuk kishte bërë asnjë arrestim apo hetim, duke argumentuar se veprime të tilla do të tregonin dobësi, jo forcë.
Ai theksoi gjithashtu se prania e investimeve të huaja, edhe përmes organizatave të tilla, nuk është domosdoshmërisht e dëmshme për vendin./Telegrafi.