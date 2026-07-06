Vritet i riu kosovar në Suedi - raportohet se ishte kalimtar rasti
Një kosovar ka humbur jetën si pasojë e të shtënave me armë zjarri që ndodhën të dielën në mbrëmje në lagjen Kvarngärdet të Uppsala-s të Suedisë
Policia suedeze njoftoi se një burrë rreth të 20-ave u gjet i vdekur pas raportimeve për të shtëna rreth orës 21:00.
Në lidhje me rastin është hapur hetim për vrasje, ndërsa një i dyshuar është arrestuar dhe ndodhet në paraburgim me vendim të prokurorit.
Sipas familjarëve, viktima është i riu kosovar Gent Maksutaj. Mediat raportojnë se ai dyshohet të ketë qenë kalimtar rasti gjatë një përleshjeje mes grupeve kriminale.
Autoritetet suedeze po vazhdojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. /Telegrafi/
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