Vrasje në tentativë në Prishtinë, policia gjen 7 gëzhoja
Një rast i vrasjes në tentativë ka ndodhur të martën në orët e mbrëmjes në Prishtinë.
Policia njofton se viktima ka pësuar lëndime trupore nga arma e zjarrit dhe i njëjti është dërguar për tretman mjekësor në QKUK, ndërkaq në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar 7 gëzhoja.
“Prishtinë 16.06.2026-23:21. Raportohet se të dyshuar të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të veturës së viktimës mashkull kosovar. Si pasojë, viktima ka pësuar lëndime trupore nga arma e zjarrit dhe i njëjti është dërguar për tretman mjekësor në QKUK”, thuhet në raport.
Në vendin e ngjarjes janë gjetur dhe konfiskuar 7 gëzhoja.
Me urdhër të prokurorit është bastisur shtëpia e një të dyshuari ku janë gjetur dhe konfiskuar një armë e gjatë me një karikator me 13 fishekë.
Policia njofton se rasti është duke u hetuar. /Telegrafi/