Vrasja e mafiozit grek: Bien në pranga 4 persona, mes tyre 2 shqiptarë
Policia greke ka arrestuar 4 persona të dyshuar për vrasjen e mafiozit Jorgos Moskouris i njohur si “Thamnakia”, ngjarje e ndodhur në prill 2025 në Halandri.
Operacioni u zhvillua të martën, më 6 maj, pas një hetimi disamujor nga Departamenti i Vrasjeve, ku të arrestuarit akuzohen se kanë qenë grupi mbështetës për autorët e krimit që vranë 55-vjeçarin jashtë një klinike private në Halandri, më 24 prill 2025, raporton korrespondenti i Top Channel Artur Bibe.
Sipas autoriteteve, këta janë dy shtetas grekë me origjinë shqiptare, të quajtur Dhionis Kokoni dhe tjetri me mbiemër Jupe si dhe dy grekë të tjerë, të quajtur Dhimitris Aleksopoulos dhe Aleksandros Petropoulos.
Policia vlerëson se katër të dyshuarit kishin marrë përsipër pjesën operative të vrasjes, duke siguruar armë, automjete, transport dhe mbështetje për ekzekutorët e huaj që mbërritën në Greqi ekskluzivisht për ekzekutimin dhe u larguan menjëherë më pas.
Viktima
Hetimet e policisë greke tani janë përqendruar tek i ashtuquajturi “Entik”, i cili konsiderohet si një figurë kryesore në mafian rusishtfolëse dhe thuhet se ndodhet në Dubai. Policia beson se urdhri për vrasjen e Moskouris lidhet me mosmarrëveshjen mbi kontrollin e kontrabandës së duhanit, një aktivitet në të cilin thuhet se “Thamnakias” është përfshirë kohët e fundit.
Sipas policisë, hetimi përfshin edhe Janis Lalas, i cili kishte bashkëpunuar më parë me viktimën përpara se marrëdhënia e tyre të mbaronte. Sipas të njëjtave burime policore, vëllezërit Lalas u lidhën më pas me grupin “Entik”, me autoritetet që po shqyrtojnë mundësinë e përfshirjes së përbashkët në ekzekutim.
Katër të arrestuarit përballen gjithashtu me akuza për raste të tjera të krimit të organizuar, përfshirë një shpërthim në një shitës makinash në Nea Erythraia në gusht 2024, një kompani që dyshohet se kishte bashkëpunim me Moskouris. Ata akuzohen gjithashtu për shkelje të të dhënave personale, pasi dyshohet se kanë instaluar një pajisje GPS në automjetin e një avokateje e cila ishte e lidhur me një udhëheqës të burgosur të mafias greke. Policia gjeti gjithashtu kamera mbikëqyrjeje pranë shtëpisë së saj, gjë që përforcon dyshimet se po planifikohej një tjetër sulm vrasës.
Pavarësisht arrestimeve, autorët e vërtetë të ekzekutimit mbeten të lirë. Autoritetet po kërkojnë të paktën dy autorë të huaj, të cilët thuhet se kanë vepruar me profesionalizëm absolut.
Mënyra e veprimit të sulmit fillimisht kishte ngjallur dyshime ndaj mafias rusishtfolëse. Egërsia e sulmit, përdorimi i një pushke luftarake dhe shpërfillja e çdo viktime kolaterale u konsideruan karakteristika të ekzekutimeve të ngjashme që i atribuohen qarqeve të Bllokut Lindor.
Oficerët e policisë kujtojnë se një mënyrë e ngjashme veprimi u regjistrua në vrasjet e Zambounis, Roumpetis, Mouzakitis dhe Skaftouros, raste që i atribuohen gjithashtu grupeve rivale të mafies greke.
Vrasja e Jorgos Moskouris ndodhi pasditen e 24 prillit 2025, jashtë një klinike private në Halandri. Autorët kishin ngritur një pritë dhe kishin hapur zjarr me kallashnikovë ndërsa viktima po shkonte drejt automjetit të tij.
55-vjeçari ra i vdekur në trotuar nga të shtënat me armë zjarri, ndërsa autorët u arratisën me një automjet që u gjet më vonë i djegur në Patima, Halandri. Makina i ishte vjedhur një pronareje femër, e cila ende nuk kishte pasur kohë ta denonconte vjedhjen tek autoritetet./Top Channel