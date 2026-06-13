Votimi në 30 përfaqësi diplomatike, deri tani janë numëruar 46 nga 47 vendvotimet
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve është duke vazhduar procesi i numërimit të fletëvotimeve që i takojnë votimit jashtë Kosovës, përkatësisht votimit në 30 përfaqësi diplomatike, i cili ka filluar pasditen e 11 qershorit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se deri më tani (e shtunë, 13 qershor 2026, ora 09:00) janë numëruar 46 nga 47 vendvotimet e përfaqësive diplomatike.
Më 6 qershor 2026, votimi u zhvillua në 30 përfaqësi diplomatike, në 18 shtete të ndryshme. Nga 27,724 shtetas të regjistruar, kanë votuar 22,860 apo 82.46%. Këto fletëvotime janë në proces numërimi.
Pas përfundimit të numërimit të çdo vendvotimi nga përfaqësitë diplomatike, të dhënat janë duke u transmetuar në platformën e KQZ-së për rezultate: https://resultsparliamentary2026.kqz-ks.org/